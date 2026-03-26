Рада взялась за Telegram: комитет поддержал законопроект о контроле платформ

Профильный комитет Рады поддержал законопроект № 11115 по регулированию деятельности Telegram и других цифровых платформ. Об этом сообщил автор законопроекта народный депутат Николай Княжицкий.

Что не так с Telegram?

Необходимость регулирования, по его словам, обосновывается, в частности, рисками использования цифровых платформ российскими спецслужбами для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и дестабилизации ситуации в стране.

Отдельно депутат обратил внимание на масштаб влияния Telegram в Украине. По данным опроса Ipsos, около 62% украинцев используют его как источник информации, а по другим оценкам — более 80%. Для сравнения, в странах Европейского Союза этот показатель составляет от 5 до 30%.

Как предлагают контролировать

Предлагаемый на рассмотрение парламента документ не предусматривает запрета мессенджеров, цензуры или ограничения анонимности пользователей, подчеркнул нардеп. Речь идет об установлении базовой ответственности цифровых платформ.

В частности, предлагается обязать следующие сервисы:

раскрывать информацию о владельцах и источниках финансирования,

наладить официальный контакт с государственными органами Украины,

оперативно реагировать в случаях, связанных с терроризмом, мошенничеством или угрозами национальной безопасности.

Санкции для нарушителей

При невыполнении этих требований предусматриваются санкции — от финансовых до ограничения использования платформ государственными органами, банками и учреждениями, работающими с персональными данными граждан.

«Украинское государство должно иметь инструменты, чтобы защитить своих граждан. Это первый, я бы сказал, максимально мягкий шаг. Если нужно — ко второму чтению закон может быть усилен», — заявил Княжицкий.

По словам депутата, документ не противоречит европейскому законодательству: после консультаций есть принципиальное понимание и поддержка подхода Европейской комиссии, с учетом военных условий Украины.

Почему Telegram считают опасным?

Дискуссии по блокированию Telegram в Украине продолжаются из-за ряда факторов. Во-первых, мессенджер был создан россиянином Павлом Дуровым, и хотя команда декларирует независимость, серверы и структура собственности вызывают вопросы у украинских спецслужб.

Во-вторых, отсутствие действенной модерации приводит к быстрому распространению фейков, российской пропаганде и дезинформации через анонимные каналы.

В-третьих, эксперты по кибербезопасности неоднократно отмечали, что переписка в Telegram не защищена сквозным шифрованием по умолчанию (она доступна только в режиме «Секретные чаты»), что делает частные сообщения пользователей уязвимыми к перехвату или доступу третьих лиц.