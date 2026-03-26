Профильный комитет Рады поддержал законопроект № 11115 по регулированию деятельности Telegram и других цифровых платформ. Об этом сообщил автор законопроекта народный депутат Николай Княжицкий.
Рада взялась за Telegram: комитет поддержал законопроект о контроле платформ
Что не так с Telegram?
Необходимость регулирования, по его словам, обосновывается, в частности, рисками использования цифровых платформ российскими спецслужбами для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и дестабилизации ситуации в стране.
Отдельно депутат обратил внимание на масштаб влияния Telegram в Украине. По данным опроса Ipsos, около 62% украинцев используют его как источник информации, а по другим оценкам — более 80%. Для сравнения, в странах Европейского Союза этот показатель составляет от 5 до 30%.
Читайте: 76% украинцев не поддерживают полную блокировку Telegram, однако стремятся к большему контролю
Как предлагают контролировать
Предлагаемый на рассмотрение парламента документ не предусматривает запрета мессенджеров, цензуры или ограничения анонимности пользователей, подчеркнул нардеп. Речь идет об установлении базовой ответственности цифровых платформ.
В частности, предлагается обязать следующие сервисы:
- раскрывать информацию о владельцах и источниках финансирования,
- наладить официальный контакт с государственными органами Украины,
- оперативно реагировать в случаях, связанных с терроризмом, мошенничеством или угрозами национальной безопасности.
Санкции для нарушителей
При невыполнении этих требований предусматриваются санкции — от финансовых до ограничения использования платформ государственными органами, банками и учреждениями, работающими с персональными данными граждан.
«Украинское государство должно иметь инструменты, чтобы защитить своих граждан. Это первый, я бы сказал, максимально мягкий шаг. Если нужно — ко второму чтению закон может быть усилен», — заявил Княжицкий.
По словам депутата, документ не противоречит европейскому законодательству: после консультаций есть принципиальное понимание и поддержка подхода Европейской комиссии, с учетом военных условий Украины.
Почему Telegram считают опасным?
Дискуссии по блокированию Telegram в Украине продолжаются из-за ряда факторов. Во-первых, мессенджер был создан россиянином Павлом Дуровым, и хотя команда декларирует независимость, серверы и структура собственности вызывают вопросы у украинских спецслужб.
Во-вторых, отсутствие действенной модерации приводит к быстрому распространению фейков, российской пропаганде и дезинформации через анонимные каналы.
В-третьих, эксперты по кибербезопасности неоднократно отмечали, что переписка в Telegram не защищена сквозным шифрованием по умолчанию (она доступна только в режиме «Секретные чаты»), что делает частные сообщения пользователей уязвимыми к перехвату или доступу третьих лиц.
Верховна зрада тільки труси собі підтримувати може))
Вони з яндексом, вк і кіносайтами не можуть впоратися, а вже дивляться в бік телеграму де так незручно розповсюджують відео з викраденням цивільних поліцаями і гоблінами, будь-який сервіс впн вирішує всю цю парашу в пару кліків) а додатків впн що на пк, що на телефон хуліард))
Тому всі кому треба зайти в яндекс або подивитися якісь фільмі, яких немає на українських сайтах, спокійно собі дивляться що потрібно і де потрібно)
Переплутали, тут має бути «поширення правди про реальну ситуацію в Україні»))
ХАХАХАХА, найбільша брехня котра могла б бути)) Ще можна захистити громадян від корупції і замість грошей почати видавати талони на їжу)))