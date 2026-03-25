Дефицит текущего счета США резко сократился до минимума за пять лет

В четвертом квартале 2025 года дефицит текущего счета платежного баланса США продемонстрировал стремительное падение, достигнув самого низкого уровня почти за пять лет. Этому способствовал рост первичных доходов и сокращение дефицита торговли товарами, частично обусловлено введением импортных пошлин, сообщает Reuters.

Ключевые показатели отчета

По данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, обнародованным в среду, 25 марта, дефицит текущего счета (измеряющий поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из нее) сократился на $48,4 млрд, или на 20,2%, составив $190,7 млрд.

Показатель стал минимальным в первом квартале 2021 года. Дефицит составил 2,4% ВВП по сравнению с 3,1% в третьем квартале (для сравнения: пиковое значение в 2006 году составило 6,3%).

В целом за 2025 год дефицит уменьшился на 5,8% — до $1,12 трлн (3,6% от ВВП против 4,0% в 2024 году). Результат оказался значительно лучше ожиданий экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировавших сокращение лишь до $211 млрд.

Влияние тарифной политики Трампа

Отчет был задержан из-за прошлогоднего «шатдауна» правительства. Масштабные пошлины президента США Дональда Трампа повлекли за собой значительные колебания в торговом балансе.

Несмотря на то, что Верховный суд США упразднил эти тарифы, Трамп ответил введением глобальной пошлины в 10% (с перспективой роста до 15%). Администрация также инициировала новые расследования, которые, по прогнозам экономистов, приведут к дальнейшему увеличению таможенных пошлин. Президент защищает эту политику как средство борьбы с торговым дисбалансом, хотя с января 2025 г. в промышленном секторе США было потеряно около 100 000 рабочих мест.

Детализация доходов и торговли товарами

Первичный доход: баланс первичных доходов изменился из дефицита в $2,5 млрд в третьем квартале на профицит в $23,9 млрд. Поступления от первоначальных доходов взлетели на исторический рекорд — $405,7 млрд.

Торговля товарами: дефицит в этом сегменте снизился до $241,5 млрд (против $265,9 млрд кварталом ранее).

Экспорт и импорт: экспорт товаров достиг рекордного максимума в $563,6 млрд, в то время как импорт снизился с $812,9 млрд до $805 млрд.