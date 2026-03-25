Uklon запускает продажу автобусных билетов

Украинский сервис заказа такси Uklon расширяет свой функционал и выходит на рынок междугородних и международных перевозок. Компания официально запускает новое направление — Uklon Travel, которое позволит покупать автобусные билеты непосредственно в фирменном приложении. Об этом рассказал CEO компании Сергей Гришков во время эфира «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine .

Как работает новый сервис Uklon Travel

В настоящее время продажа билетов запущена в тестовом режиме. Основные детали нововведения:

Доступность: бета-версия сервиса уже доступна для пользователей устройств на базе Android. Ожидается, что для операционной системы iOS эта функция станет доступна в течение суток.

География: в приложении можно приобрести билеты как на внутренние украинские маршруты, так и на международные рейсы.

Партнерство: для быстрого старта Uklon заключил соглашение с уже существующим агрегатором автобусных перевозок (название компании-партнера Сергей Гришков пока не раскрывает).

Стратегические планы и синергия

Руководство компании рассматривает Uklon Travel не просто как дополнительную функцию, а как важный элемент расширения экосистемы. По словам генерального директора, новое направление должно органично дополнить основной бизнес (заказ автомобилей) и создать удобную синергию услуг для клиентов (например, возможность беспрепятственно заказать такси до автовокзала перед рейсом).