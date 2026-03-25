Министр обороны Михаил Федоров провел закрытую встречу с военными штурмовых и пехотных подразделений, в ходе которой обсудили ситуацию на фронте и наработали приоритеты для пакета системных решений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 марта.
Минобороны готовит пакет изменений для мобилизации и условий службы
Что изменится?
По словам Федорова, во время встречи протестировали решения, которые готовит команда Минобороны, включая изменения в процессе мобилизации и вопросы самовольного ухода из части (СЗЧ), а также отдельные подходы для штурмовиков и пехоты — в частности, сроки службы и денежное обеспечение.
«Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию», — отметил министр.
Минобороны работает над подготовкой этих решений совместно с военными по поручению президента. Цель — усилить позиции украинских подразделений на фронте и увеличить потери российских сил.
