Укрзализныця готовит новую модель страхования пассажиров по авиационному образцу

Укрзализныця изучает возможность внедрения системы страхования, аналогичной действующей в авиационных перевозках. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил глава правления компании Александр Перцовский, передает Интерфакс-Украина.

Страхование задержек и здоровья

Ключевая идея заключается в создании страховых продуктов, которые покрывали бы не только стандартный вред здоровью, но и риски опоздания поездов. УЗ призывает страховые компании к диалогу, чтобы совместно выработать механизмы выплат за задержки рейсов.

Перцовский подчеркнул, что обычно страховые случаи имеют исключение в случае обстоятельств непреодолимой силы. Главный вызов — готовность частных страховщиков брать на себя такие специфические риски в условиях войны.

Перенос модели авиаперевозок на железную дорогу должен сделать защиту пассажиров более прозрачной и цифровизированной.

Цены на билеты: чего ждать пассажирам

Отдельно глава Укрзализныци затронул вопрос стоимости поездок. По его словам, до завершения действия военного положения стоимость билетов на пассажирские перевозки будет оставаться приемлемой и доступной для граждан.