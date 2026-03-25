По состоянию на 25 марта средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 19 коп. до 71,85 грн/л, на дизельное топливо — выросло на 2 коп. до 84,65 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин дешевеет, дизель дорожает: как изменились цены на АЗС
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Зафиксированы следующие средние цены на топливо: бензин марки А-95 (премиум) — 75,42 грн/л (подешевел на 33 коп.); бензин марки А-95 — 71,85 грн/л (подешевел на 19 коп.); бензин марки А-92 — 66,59 грн/л (подешевел на 3 коп.), дизтопливо — 84,65 грн/л (подорожало на 2 коп.).
Средняя цена автогаза составляет 45,77 грн/л, что на 4 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии