НБУ определил курсы валют на четверг

Нацбанк установил новые курсы валют на четверг, 26 марта. Доллар и евро подешевели на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,87 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в среду (43,92).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке 50,85 грн, что на 5 копеек меньше, чем в среду (50,90).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на четверг: 11,91 грн (в среду курс составлял 11,91 грн).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту