25 марта 2026, 16:37 Читати українською

Фонд приступил к реструктуризации кредитов в РВС Банке

Фонд приступил к реализации программ реструктуризации для заемщиков неплатежеспособного АО «РВС БАНК». В частности, в феврале были приняты первые решения по согласованию условий реструктуризации должников — юридических лиц. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Реструктуризация кредитов

Развертывание программ реструктуризации для заемщиков АО РВС БАНК является важным этапом работы с активами этого банка. Первые шаги по согласованию условий для юридических лиц демонстрируют готовность бизнеса к урегулированию задолженности на взаимовыгодных условиях. Мы ожидаем, что после заключения соответствующих договоров это обеспечит дополнительные поступления и будет способствовать положительной динамике удовлетворения требований кредиторов", — отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда гарантирования вкладов Татьяна Старцева.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Отметим, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года. Для заемщиков-физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн. в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн. — для других кредитов (кроме карточных кредитов на более 100 тыс. грн. — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн.). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
