Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
25 марта 2026, 15:55 Читати українською

Миллионные гонорары и квартиры: что задекларировала премьер-министр Юлия Свириденко за 2025 год

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала электронную декларацию о своих доходах и имуществе за 2025 год. В отчетности глава правительства указала недвижимость в Киеве и Чернигове, пользование автомобилем BMW и денежные активы. Наибольшее внимание привлекает структура ее доходов: заработок от преподавательской и научной деятельности в частном учреждении существенно превысил официальную правительственную зарплату.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структура доходов

Общий задекларированный доход Юлии Свириденко в 2025 году составил 4,76 млн грн. Примечательно, что львиную долю этой суммы составили поступления, не связанные с государственной службой. Согласно декларации, доходы распределились следующим образом:

  • 3,24 млн грн — гонорар от частной Киевской школы экономики (KSE).
  • 1,37 млн грн — заработная плата за работу в Кабинете Министров Украины.
  • 513 212 грн — оплата частных уроков/преподавания.
  • 144 000 грн — доход от сдачи имущества в аренду.
  • 5 195 грн — денежное вознаграждение от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного.

Примечание: математическая сумма всех указанных источников несколько превышает заявленные 4,76 млн совокупного дохода, что может свидетельствовать о специфике вычета налогов или частичном переносе остатков в реестрах НАПК.

Денежные сбережения

Глава правительства предпочитает хранить средства в национальной валюте на банковских счетах, однако у него есть и наличная «подушка безопасности»:

Недвижимость и транспорт

Имущество премьер-министра сосредоточено преимущественно в столице и в её родном Чернигове:

  • Собственная недвижимость: квартира в Киеве (33,5 кв. м) и квартира в Чернигове (74,3 кв. м).
  • Совместная собственность: 25 % доли в квартире в Чернигове (92,7 кв. м), которой она распоряжается совместно с родственниками.
  • Арендуемое имущество: квартира в Киеве (92,7 кв. м).
  • Земельный участок: 1 496 кв. м в селе Клочков (Черниговская область).
  • Транспорт: Свириденко не задекларировала собственные автомобили, зато пользуется кроссовером BMW X3 (2016 года выпуска), который официально принадлежит другому лицу.

Что следует учитывать

Представленная декларация за 2025 год охватывает важный переходный период в карьере Юлии Свириденко. До середины лета она работала в должности первого вице-премьер-министра — министра экономики, а 17 июля 2025 года Верховная Рада поддержала ее назначение на должность премьер-министра Украины вместо Дениса Шмыгаля. Это объясняет структуру ее правительственной зарплаты за прошлый год, которая аккумулировалась во время работы на разных уровнях Кабмина.

Сравнение деклараций: как изменилось состояние за 2024−2025 годы

Анализ отчетности Юлии Свириденко за последние два года показывает стабильный рост её совокупного дохода, изменение структуры сбережений и переезд в несколько более скромное съёмное жильё.

Основные финансовые изменения:

  • Совокупный доход: вырос более чем на 300 тысяч гривен — с 4,44 млн грн в 2024 году до 4,76 млн грн в 2025 году.
  • Зарплата в правительстве: выросла с 1,2 млн грн до 1,37 млн грн. Это логично объясняется карьерным ростом.
  • Гонорары от KSE: остаются финансовой основой доходов чиновницы и демонстрируют тенденцию к росту. В 2024 году она получила от школы 3,1 млн грн, а в 2025 году эта сумма составила уже 3,24 млн грн.

Трансформация сбережений (наличные деньги против банков):

Счета в гривнах похудели: если в конце 2024 года премьер-министр хранила в банках 377,5 тыс. грн, то в 2025 году остаток сократился почти втрое — до 138,7 тыс. грн.

Объем наличных валютных средств вырос: при этом Свириденко увеличила запасы наличных долларов в два с половиной раза — с 4 000 долларов (в 2024 году) до 10 000 долларов (в 2025 году).

Изменения на рынке недвижимости:

Перечень собственного недвижимого имущества (квартиры в Киеве и Чернигове, земельный участок) и транспортного средства (BMW X3 в пользовании) не изменился. Однако произошли изменения в аренде жилья в столице:

  • В 2024 году она арендовала более просторную квартиру площадью 119,8 кв. м и отдельное парковочное место (23 кв. м).
  • В 2025 году она указала в декларации аренду квартиры меньшей площади — 92,7 кв. м.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
BatonUA
25 марта 2026, 16:20
#
Її діяльність, це популістські програми, в кредит. Хто наймає її лектором?
+
+15
lider2000
25 марта 2026, 16:34
#
Ето так легализовивают взятки. С нее лектор как с меня балерина.
+
0
Klimo
25 марта 2026, 16:53
#
Какая простая схема! просто прелесть. Частные уроки на пол ляма. + КSE… Война в стране а премьер занимается… х… ой. Понятно что она ничего не делает но сам факт! Цирк.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают artem890047, defran86, GrugoriyHoland, Klimo, lider2000 и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами