Миллионные гонорары и квартиры: что задекларировала премьер-министр Юлия Свириденко за 2025 год

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала электронную декларацию о своих доходах и имуществе за 2025 год. В отчетности глава правительства указала недвижимость в Киеве и Чернигове, пользование автомобилем BMW и денежные активы. Наибольшее внимание привлекает структура ее доходов: заработок от преподавательской и научной деятельности в частном учреждении существенно превысил официальную правительственную зарплату.

Структура доходов

Общий задекларированный доход Юлии Свириденко в 2025 году составил 4,76 млн грн. Примечательно, что львиную долю этой суммы составили поступления, не связанные с государственной службой. Согласно декларации, доходы распределились следующим образом:

3,24 млн грн — гонорар от частной Киевской школы экономики (KSE).

1,37 млн грн — заработная плата за работу в Кабинете Министров Украины.

513 212 грн — оплата частных уроков/преподавания.

144 000 грн — доход от сдачи имущества в аренду.

5 195 грн — денежное вознаграждение от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного.

Примечание: математическая сумма всех указанных источников несколько превышает заявленные 4,76 млн совокупного дохода, что может свидетельствовать о специфике вычета налогов или частичном переносе остатков в реестрах НАПК.

Денежные сбережения

Глава правительства предпочитает хранить средства в национальной валюте на банковских счетах, однако у него есть и наличная «подушка безопасности»:

138 712 грн — на счете в Приватбанке.

10 000 долларов США — наличными.

100 000 грн — гарантийный залог по договору аренды.

1 грн — символический остаток на счете в «Универсал Банке».

Недвижимость и транспорт

Имущество премьер-министра сосредоточено преимущественно в столице и в её родном Чернигове:

Собственная недвижимость: квартира в Киеве (33,5 кв. м) и квартира в Чернигове (74,3 кв. м).

Совместная собственность: 25 % доли в квартире в Чернигове (92,7 кв. м), которой она распоряжается совместно с родственниками.

Арендуемое имущество: квартира в Киеве (92,7 кв. м).

Земельный участок: 1 496 кв. м в селе Клочков (Черниговская область).

Транспорт: Свириденко не задекларировала собственные автомобили, зато пользуется кроссовером BMW X3 (2016 года выпуска), который официально принадлежит другому лицу.

Что следует учитывать

Представленная декларация за 2025 год охватывает важный переходный период в карьере Юлии Свириденко. До середины лета она работала в должности первого вице-премьер-министра — министра экономики, а 17 июля 2025 года Верховная Рада поддержала ее назначение на должность премьер-министра Украины вместо Дениса Шмыгаля. Это объясняет структуру ее правительственной зарплаты за прошлый год, которая аккумулировалась во время работы на разных уровнях Кабмина.

Сравнение деклараций: как изменилось состояние за 2024−2025 годы

Анализ отчетности Юлии Свириденко за последние два года показывает стабильный рост её совокупного дохода, изменение структуры сбережений и переезд в несколько более скромное съёмное жильё.

Основные финансовые изменения:

Совокупный доход: вырос более чем на 300 тысяч гривен — с 4,44 млн грн в 2024 году до 4,76 млн грн в 2025 году.

Зарплата в правительстве: выросла с 1,2 млн грн до 1,37 млн грн. Это логично объясняется карьерным ростом.

Гонорары от KSE: остаются финансовой основой доходов чиновницы и демонстрируют тенденцию к росту. В 2024 году она получила от школы 3,1 млн грн, а в 2025 году эта сумма составила уже 3,24 млн грн.

Трансформация сбережений (наличные деньги против банков):

Счета в гривнах похудели: если в конце 2024 года премьер-министр хранила в банках 377,5 тыс. грн, то в 2025 году остаток сократился почти втрое — до 138,7 тыс. грн.

Объем наличных валютных средств вырос: при этом Свириденко увеличила запасы наличных долларов в два с половиной раза — с 4 000 долларов (в 2024 году) до 10 000 долларов (в 2025 году).

Изменения на рынке недвижимости:

Перечень собственного недвижимого имущества (квартиры в Киеве и Чернигове, земельный участок) и транспортного средства (BMW X3 в пользовании) не изменился. Однако произошли изменения в аренде жилья в столице: