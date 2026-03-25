В США семья фермеров отказалась от $26 миллионов за землю под дата-центр для ИИ

Семья американских фермеров из Северного Кентукки отклонила предложение в $26 млн от анонимной технологической компании, которая планировала построить на их земле масштабный центр обработки данных для искусственного интеллекта. Об этом сообщает сайт местного телеканала «Local 12».

Цена в десять раз выше рыночной

Ида Хаддлстон и ее дочь Делсия Бейр владеют около 1 200 акрами (приблизительно 485 гектарами) сельскохозяйственных угодий близ Мейсвилла. В прошлом году к ним обратился представитель крупной компании с предложением выкупить половину их участка.

Хотя рыночная стоимость земли в округе Мейсон составляет около $6 000 за акр, семья получила предложение, в десять раз превышавшее рыночную цену. Несмотря на это, 82-летняя госпожа Хаддлстон и ее семья остались непоколебимыми.

Этический выбор против экономической выгоды

Для владелиц земли это вопрос не денег, а преемственности и продовольственной безопасности. Делсия Бейр напомнила, что ее семья возделывала эту землю поколениями, выращивая пшеницу даже во времена Великой депрессии.

«Остаться, держаться и кормить нацию — вот что важно. 26 миллионов долларов ничего не значат по сравнению с этим», — заявила Делсия Бейр.

Ида Хаддлстон скептически относится к обещаниям корпораций по созданию новых рабочих мест и экономическому процветанию региона, называя такие предложения «мошенничеством», что ведет к уничтожению фермерских угодий и дефициту воды.

Дом семьи фермеров

Этот случай подсвечивает глобальную проблему: стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта требует огромных площадей и значительных энергоресурсов, которые часто ищут в сельской местности.

Несмотря на отказ семьи Хадлстон, технологическая компания не отступила от планов. Она изменила проект, используя участки соседних землевладельцев, согласившихся на продажу. Это означает, что дата-центр все равно появится вблизи фермы, создавая новое соседство между традиционным земледелием и современными цифровыми технологиями.