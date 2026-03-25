Приложение «Дия» расширяет список услуг для водителей. Теперь штрафы за нарушение правил парковки будут автоматически подтягиваться из реестров, а пользователи будут получать мгновенные уведомления о начислении. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
Штрафы за парковку в «Дие»: сервис запускают в 7 городах
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
География сервиса
На первом этапе услуга становится доступна в семи городах:
- Днепр
- Львов
- Винница
- Житомир
- Хмельницкий
- Белая Церковь
- Дрогобыч
Разработчики отмечают, что впоследствии перечень городов будет расширен и сервис появится в других регионах Украины.
Как работает новая функция
Для пользователей процедура не требует дополнительных настроек. Если в вашем профиле «Дия» есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт на автомобиль:
- Мгновенное уведомление: как только штраф появится в реестре, приложение пришлет сообщение.
- Детализация: в приложении можно просмотреть детали нарушения и сумму к оплате.
- Быстрая оплата: рассчитаться за нарушение можно непосредственно в интерфейсе программы в несколько кликов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии