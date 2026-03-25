Штрафы за парковку в «Дие»: сервис запускают в 7 городах

Приложение «Дия» расширяет список услуг для водителей. Теперь штрафы за нарушение правил парковки будут автоматически подтягиваться из реестров, а пользователи будут получать мгновенные уведомления о начислении. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

География сервиса

На первом этапе услуга становится доступна в семи городах:

Днепр

Львов

Винница

Житомир

Хмельницкий

Белая Церковь

Дрогобыч

Разработчики отмечают, что впоследствии перечень городов будет расширен и сервис появится в других регионах Украины.

Как работает новая функция

Для пользователей процедура не требует дополнительных настроек. Если в вашем профиле «Дия» есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт на автомобиль: