Tether объявила о начале первого полного аудита

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, компания Tether, заключила соглашение с одной из ведущих мировых аудиторских компаний о проведении независимой финансовой проверки. Об этом сообщает пресс-служба Tether.

Условия соглашения

Tether подписала официальное соглашение с одной из компаний «большой четверки» (Big Four — четыре крупнейшие международные аудиторские фирмы: Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG) о проведении первого полного независимого аудита финансовой отчетности.

Компания называет эту проверку крупнейшим аудитом (первым аудитом для конкретной организации) в истории финансовых рынков.

В настоящее время все эмитенты стейблкоинов используют attestations (подтверждения резервов) в качестве стандартной практики, но Tether переходит к полному аудиту.

Начальный этап подготовки к аудиту завершился несколько недель назад.

Tether планирует в ближайшие дни переместить котируемые ценные бумаги в рамках оптимизации резервов.

Подготовка к проверке

Назначение главного финансового директора Саймона МакУильямса в начале 2025 года стало ключевым этапом подготовки к аудиту.

По словам Макуильямса, компания из «большой четверки» была выбрана в ходе конкурсного отбора, поскольку она уже работает в соответствии со стандартами, отвечающими требованиям такого аудита.

На подготовительном этапе аудиторские компании провели комплексную оценку систем Tether, внутреннего контроля и финансовой отчётности.

Проблемы с Tether

Tether неоднократно подвергалась критике со стороны регуляторов и финансовых аналитиков из-за недостаточной прозрачности резервов, обеспечивающих стейблкоин USDT.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) оштрафовали Tether на 41 миллион долларов за заявления о полном обеспечении токенов долларовыми резервами, которые оказались неверными.

По состоянию на конец 2024 года Tether публиковала квартальные отчеты, подготовленные независимой аудиторской фирмой BDO Italia, однако это не является полноценным аудитом в соответствии с международными стандартами.

Конкуренты Tether, в частности Circle (эмитент USDC), уже проходят регулярные аудиты со стороны компаний «большой четверки».

Почему это важно

Объявление о проведении полного аудита может укрепить доверие к крупнейшему стейблкоину на рынке, но фактические результаты проверки будут иметь решающее значение для оценки реального состояния резервов компании.

Если аудит подтвердит полное обеспечение USDT ликвидными активами, это может укрепить позиции Tether на рынке и снизить регуляторные риски.

В то же время отсутствие конкретных сроков завершения аудита и названия аудиторской компании оставляет место для скептицизма в отношении реализации этих планов.

Для сотен миллионов пользователей и торговых платформ прозрачность резервов Tether имеет решающее значение, поскольку любые проблемы с ликвидностью стейблкоина могут вызвать системные потрясения на криптовалютном рынке.