Tether объявила о начале первого полного аудита

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 марта 2026, 14:35 Читати українською

Tether объявила о начале первого полного аудита

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, компания Tether, заключила соглашение с одной из ведущих мировых аудиторских компаний о проведении независимой финансовой проверки. Об этом сообщает пресс-служба Tether.

Условия соглашения

Tether подписала официальное соглашение с одной из компаний «большой четверки» (Big Four — четыре крупнейшие международные аудиторские фирмы: Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG) о проведении первого полного независимого аудита финансовой отчетности.

Компания называет эту проверку крупнейшим аудитом (первым аудитом для конкретной организации) в истории финансовых рынков.

В настоящее время все эмитенты стейблкоинов используют attestations (подтверждения резервов) в качестве стандартной практики, но Tether переходит к полному аудиту.

Начальный этап подготовки к аудиту завершился несколько недель назад.

Tether планирует в ближайшие дни переместить котируемые ценные бумаги в рамках оптимизации резервов.

Подготовка к проверке

Назначение главного финансового директора Саймона МакУильямса в начале 2025 года стало ключевым этапом подготовки к аудиту.

По словам Макуильямса, компания из «большой четверки» была выбрана в ходе конкурсного отбора, поскольку она уже работает в соответствии со стандартами, отвечающими требованиям такого аудита.

На подготовительном этапе аудиторские компании провели комплексную оценку систем Tether, внутреннего контроля и финансовой отчётности.

Проблемы с Tether

Tether неоднократно подвергалась критике со стороны регуляторов и финансовых аналитиков из-за недостаточной прозрачности резервов, обеспечивающих стейблкоин USDT.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) оштрафовали Tether на 41 миллион долларов за заявления о полном обеспечении токенов долларовыми резервами, которые оказались неверными.

По состоянию на конец 2024 года Tether публиковала квартальные отчеты, подготовленные независимой аудиторской фирмой BDO Italia, однако это не является полноценным аудитом в соответствии с международными стандартами.

Конкуренты Tether, в частности Circle (эмитент USDC), уже проходят регулярные аудиты со стороны компаний «большой четверки».

Почему это важно

Объявление о проведении полного аудита может укрепить доверие к крупнейшему стейблкоину на рынке, но фактические результаты проверки будут иметь решающее значение для оценки реального состояния резервов компании.

Если аудит подтвердит полное обеспечение USDT ликвидными активами, это может укрепить позиции Tether на рынке и снизить регуляторные риски.

В то же время отсутствие конкретных сроков завершения аудита и названия аудиторской компании оставляет место для скептицизма в отношении реализации этих планов.

Для сотен миллионов пользователей и торговых платформ прозрачность резервов Tether имеет решающее значение, поскольку любые проблемы с ликвидностью стейблкоина могут вызвать системные потрясения на криптовалютном рынке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами