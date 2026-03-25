Приватбанк запустил кешбеки за международные переводы Ria

Приватбанк запустил программу кешбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты Приватбанка платежной системы Mastercard .

Что известно

Начиная с 25 марта по 25 июля 2026 года получатели переводов на сумму от 2 тыс. грн в эквиваленте будут автоматически участвовать в ежемесячном розыгрыше кешбека в размере 2 тыс. грн.

Всего в течение действия акции кешбек планируют начислить 100 клиентам — по 25 победителей ежемесячно. Один клиент может получать выплату по каждому этапу акции.

Отдельно предусмотрен гарантированный кешбек для новых пользователей сервиса: клиенты, не получавшие переводов через Ria более трех месяцев, могут получить 5% от суммы первого перевода (но не более 200 грн), если активируют предложение в программе лояльности банка Приват в приват24.