Активность майнеров упала до исторического минимума, биткоину прогнозируют $200 000: что нового на крипторынке
Исторический минимум активности майнеров: почему это считают «бычьим» сигналом для биткоина
На крипторинку зафиксировано редкое явление: индекс позиции майнеров (MPI) упал до отметки -1,04. Это третье самое низкое значение за всю историю наблюдений, на что обратил внимание аналитик CryptoQuant Игнасио Морено де Висенте.
Индекс MPI отражает соотношение монет, которые майнеры посылают на бирже, к среднегодовому показателю. Текущие цифры свидетельствуют о том, что добытчики первой криптовалюты практически прекратили активные продажи.
Ключевые тезисы анализа:
- Снижение давления: майнеры, традиционно являющиеся одними из крупнейших «естественных» продавцов на рынке, сейчас удерживают активы, что структурно уменьшает предложение.
- Стадия цикла: подобные экстремально низкие уровни обычно наблюдаются в периоды сильного стресса для отрасли или после фазы капитуляции, когда добыча максимально сжимается на фоне макроэкономической неопределенности.
- Позитивный сигнал: эксперты расценивают это как подготовку к росту, поскольку рынок избавляется от избыточного давления со стороны крупных игроков.
Несмотря на оптимизм, Морено де Висенте предостерегает: сам по себе низкий MPI не гарантирует достижение ценового дна.
«MPI показывает поведение продающих, но не дающих ответа на вопрос, кто именно покупает. Без притока капитала в споте Bitcoin-ETF или расширения спроса на рынке деривативов только отсутствие продаж не сможет обеспечить устойчивый рост», — объясняет аналитик.
Настоящим сигналом к изменению тренда станет момент, когда индекс начнет отталкиваться от минимумов — это означает возвращение активности майнеров вместе с улучшением рыночной конъюнктуры.
На момент подготовки материала биткоин торгуется на уровне $70 826, демонстрируя незначительное суточное проседание на 0,45%.
Биткоин по $200 000: названо ключевое техническое условие для рекордного ралли
Популярный криптоаналитик под псевдонимом Sykodelic спрогнозировал возможный взлет стоимости первой криптовалюты до отметки $200 000. По его мнению, главным триггером для такого сценария должно стать уверенное закрепление цены выше исторического сопротивления.
Для запуска масштабного восходящего тренда биткоина необходимо закрыть недельную свечу выше уровня $74400.
Аналитик объясняет это через призму волновой теории Эллиота:
- Возвращение этого ключевого уровня на старших таймфреймах подтвердит предыдущие колебания как отклонения.
- Это даст старт расширенному развороту по модели растянутой волновой плоскости (трехволновая модель).
Sykodelic называет будущее движение вверх «ненавистным», поскольку подавляющее большинство участников рынка к нему не готово. Основная масса инвесторов по-прежнему возлагается на традиционные четырехлетние циклы биткоина, однако эксперт убежден: текущий макроцикл находится в принципиально иной фазе.
Совет по финансовой стабильности: стейблкоины угрожают экономикам развивающихся стран
Совет по финансовой стабильности (FSB) обнародовал отчет за 2025 год, в котором выделил стейблкоины как один из главных источников риска для стран с переходной экономикой и развивающихся рынков (EMDE). По мнению регулятора, цифровые активы, привязанные к фиатным валютам, могут серьезно подорвать финансовую архитектуру этих стран.
Эксперты FSB отмечают, что широкое использование стейблкоинов несет прямую угрозу национальным валютам. Среди основных рисков выделяют:
- Дестабилизация капитала: неконтролируемые трансграничные потоки могут вымывать ликвидность из банковских систем.
- Утрата монетарного контроля: понижение роли государственной валюты делает денежно-кредитную политику центробанков менее эффективной.
- Институциональные уязвимости: риски кибербезопасности, отсутствие прозрачности и угроза незаконной финансовой деятельности (AML/CFT).
- Макроэкономическая нестабильность: угроза бюджетной дисциплине и целостности рынков из-за низкого уровня защиты инвесторов.
Для стран категории EMDE эти вызовы особенно критичны из-за ограниченных ресурсов для надзора и меньшей устойчивости государственных институтов.
Несмотря на беспокойство регуляторов, популярность таких активов стремительно растет. Ссылаясь на данные дашборда Visa, в FSB отметили, что объемы сделок со стейблкоинами в 2025 году постоянно увеличивались.
Более того, в феврале 2026 года был установлен абсолютный исторический максимум: месячный объем транзакций составил $1,78 трлн.
В то же время в отчете содержится важная оговорка: аналитики FSB все еще оценивают реальное практическое внедрение криптоактивов в повседневную экономику как незначительное. Это означает, что, несмотря на огромные цифры оборотов, стейблкоины пока остаются преимущественно инструментом спекуляций и внутрирыночных расчетов в криптосфере, а не полноценной заменой традиционным деньгам.
Топменеджер BlackRock назвал большинство новых токенов «бессмыслицей» и анонсировал симбиоз крипты с ИИ
Институциональные инвесторы радикально изменяют подход к формированию криптопортфелей, отказываясь от широкого спектра альтоинов в пользу проверенных активов и технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава подразделения цифровых активов BlackRock Робби Митчник во время выступления на саммите Digital Asset в Нью-Йорке, сообщает CoinDesk.
По словам представителя крупнейшей инвестиционной компании мира, клиенты BlackRock больше не заинтересованы в хранении десятков разных токенов. Капитал стремительно концентрируется вокруг биткоина и Ethereum, годами удерживающих лидерство, несмотря на высокую волатильность.
Ключевые тезисы Робби Митчника:
- Отсутствие ценности: большинство новых криптопроектов топменеджер охарактеризовал как «нелепость», не имеющую никакой долгосрочной перспективы или фундаментальной стоимости.
- Быстрая ротация: смена лидеров среди второстепенных монет происходит «пугающе быстро», что отпугивает консервативных инвесторов.
- Конец диверсификации: эпоха сбора широких портфелей из многих токенов завершается — интерес к остальному рынку, кроме топ-активов, постоянно падает.
Новым стратегическим вектором развития индустрии в BlackRock считают сочетание блокчейна и искусственного интеллекта. Митчник указывает, что эти сферы имеют естественный симбиоз.
По мнению представителя BlackRock, именно интеграция криптовалют как расчетного слоя для систем искусственного интеллекта станет следующим мощным двигателем рынка, вытеснив устаревшие модели токенизации сомнительных проектов.
