Промышленная инфляция в феврале резко выросла на 22,3%

В феврале этого года цены производителей промышленной продукции выросли на 22,3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за административного пересмотра тарифов. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Резкий рост цен

«В феврале 2026 года зафиксирован резкий рост цен производителей промышленной продукции, который имеет признаки разового, нетипичного отклонения: +22,3% по сравнению с предыдущим месяцем; +34,5% в годовом исчислении (по сравнению с февралем 2025 года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным фактором стал административный пересмотр тарифов в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (+53,1%), обусловленный постановлением НКРЭКП от 16 января 2026 года № 70.

Учитывая регуляторный характер этого фактора, нынешний ценовой всплеск не свидетельствует о формировании устойчивой инфляционной тенденции и не является основанием для чрезмерно пессимистичных оценок дальнейшей динамики, считают в Госстате.