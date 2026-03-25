OpenAI закрывает Sora: амбициозный ИИ-аналог TikTok просуществовал всего полгода

Sora прекратила работу после стремительного взлета, оставив пользователей и партнеров в неопределенности. Компания обещает помочь с экспортом контента. Об этом пишет CNN .

Что произошло?

OpenAI сворачивает Sora, приложение для генерации видео, запущенное в прошлом году с большим размахом и сигнализировавшее о расширении творческих инструментов и присутствии в социальных сетях.

Компания заявила во вторник, что закрывает отдельное приложение, чтобы сосредоточиться на других приоритетах.

«По мере роста спроса на вычисления команда исследования Sora продолжает сосредотачиваться на исследованиях мировых симуляций для продвижения робототехники, которая поможет людям решать реальные физические задачи», — заявил представитель OpenAI.

Компания добавила, что приходится идти на компромиссы в отношении продуктов с высокими затратами на вычисления.

После запуска в сентябре Sora быстро поднялась на вершину App Store для iPhone.

Однако правообладатели быстро выразили обеспокоенность по поводу использования их интеллектуальной собственности и изображений людей на платформе. Некоторые критики также называли приложение источником дезинформации и «AI-безвкусицы».

Отказ от Disney

В декабре OpenAI заключила соглашение с Disney, которое позволило персонажам компании появляться в видео, созданных пользователями с помощью искусственного интеллекта на Sora.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что соглашение между Disney и OpenAI не будет реализовано из-за изменения курса OpenAI.

«Мы уважаем решение OpenAI о выходе из бизнеса по генерации видео и смене приоритетов в другие направления; компания добавила, что будет продолжать взаимодействовать с платформами искусственного интеллекта, чтобы найти новые способы встречать фанатов там, где они находятся, ответственно внедряя новые технологии, уважающие интеллектуальную собственность и права создателей», — заявил представитель Disney.

OpenAI заявляет, что «изучает способы обеспечить экспорт и сохранение» контента пользователей из приложения.

По данным отраслевых экспертов, компания сосредотачивает усилия на решениях для бизнеса, а не на широком спектре потребительских продуктов.

Компания сталкивается с усиленной конкуренцией со стороны Anthropic, которая управляет популярным продуктом Claude Code, долгое время бывшим фаворитом программистов, и Google, привлекшего внимание благодаря недавним достижениям в своей модели генерации видео.

Эти шаги подчеркивают стратегический переход OpenAI — больше внимания уделяется развитию технологий для бизнеса и ответственному внедрению инноваций с учетом интеллектуальной собственности и прав авторов.