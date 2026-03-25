Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
25 марта 2026, 8:42

OpenAI закрывает Sora: амбициозный ИИ-аналог TikTok просуществовал всего полгода

Sora прекратила работу после стремительного взлета, оставив пользователей и партнеров в неопределенности. Компания обещает помочь с экспортом контента. Об этом пишет CNN.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что произошло?

OpenAI сворачивает Sora, приложение для генерации видео, запущенное в прошлом году с большим размахом и сигнализировавшее о расширении творческих инструментов и присутствии в социальных сетях.

Компания заявила во вторник, что закрывает отдельное приложение, чтобы сосредоточиться на других приоритетах.

«По мере роста спроса на вычисления команда исследования Sora продолжает сосредотачиваться на исследованиях мировых симуляций для продвижения робототехники, которая поможет людям решать реальные физические задачи», — заявил представитель OpenAI.

Компания добавила, что приходится идти на компромиссы в отношении продуктов с высокими затратами на вычисления.

После запуска в сентябре Sora быстро поднялась на вершину App Store для iPhone.

Однако правообладатели быстро выразили обеспокоенность по поводу использования их интеллектуальной собственности и изображений людей на платформе. Некоторые критики также называли приложение источником дезинформации и «AI-безвкусицы».

Отказ от Disney

В декабре OpenAI заключила соглашение с Disney, которое позволило персонажам компании появляться в видео, созданных пользователями с помощью искусственного интеллекта на Sora.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что соглашение между Disney и OpenAI не будет реализовано из-за изменения курса OpenAI.

«Мы уважаем решение OpenAI о выходе из бизнеса по генерации видео и смене приоритетов в другие направления; компания добавила, что будет продолжать взаимодействовать с платформами искусственного интеллекта, чтобы найти новые способы встречать фанатов там, где они находятся, ответственно внедряя новые технологии, уважающие интеллектуальную собственность и права создателей», — заявил представитель Disney.

OpenAI заявляет, что «изучает способы обеспечить экспорт и сохранение» контента пользователей из приложения.

По данным отраслевых экспертов, компания сосредотачивает усилия на решениях для бизнеса, а не на широком спектре потребительских продуктов.

Компания сталкивается с усиленной конкуренцией со стороны Anthropic, которая управляет популярным продуктом Claude Code, долгое время бывшим фаворитом программистов, и Google, привлекшего внимание благодаря недавним достижениям в своей модели генерации видео.

Эти шаги подчеркивают стратегический переход OpenAI — больше внимания уделяется развитию технологий для бизнеса и ответственному внедрению инноваций с учетом интеллектуальной собственности и прав авторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами