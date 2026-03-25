Власти выплатят 200 тыс. грн молодым врачам и обеспечат служебным жильем медиков, работающих в прифронтовых районах

Молодые медики получат единовременную выплату, чтобы удержать кадры в селах и прифронтовых общинах. Государство также упростит доступ к служебному жилью для работников, проживающих в 30 км от места работы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что обещает правительство

Молодые медики, заканчивающие интернатуру, смогут получить единовременную выплату; медицинские работники из прифронтовых территорий — обеспечение служебным жильем

«Для медиков в сельской местности и в прифронтовых регионах действуют правительственные программы поддержки. Одна из них — единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. грн для молодых специалистов, заканчивающих интернатуру», — отметила Свириденко.

Например, молодой семейной врач Валерия Науменко, которая сейчас работает в селе Красиловка в Киевской области, уже смогла воспользоваться этой поддержкой. В августе 2025 года девушка подписала контракт с медицинским учреждением на три года. Сейчас врач обслуживает почти 900 пациентов.

Программа обеспечения служебным жильем

«Правительство также расширило программу обеспечения медицинских работников служебным жильем на прифронтовые регионы. Учреждения здравоохранения могут приобретать жилье для медицинских работников, основное место работы которых расположено не только в сельской местности, но и в городах прифронтовых областей — в радиусе до 30 км от места работы», — пояснила Свириденко.

Заложенные средства в бюджете

В госбюджете на 2026 год на реализацию этой инициативы запланировано 100 млн гривен. По данным Министерства здравоохранения, наибольший спрос — на врачей общей практики и терапевтов, но востребованы также медицинские сестры, эрготерапевты, рентгенологи и невропатологи. Эти шаги направлены на укрепление медицинской системы в отдаленных регионах и там, где продолжаются боевые действия, где кадровый дефицит чрезвычайно высок.

Благодаря этим программам медицина обретает стабильность в отдаленных общинах и прифронтовых зонах, обеспечивая качественный доступ к медицинской помощи для населения.