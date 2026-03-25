Власти выплатят 200 тыс. грн молодым врачам и обеспечат служебным жильем медиков, работающих в прифронтовых районах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 марта 2026, 8:25 Читати українською

Власти выплатят 200 тыс. грн молодым врачам и обеспечат служебным жильем медиков, работающих в прифронтовых районах

Молодые медики получат единовременную выплату, чтобы удержать кадры в селах и прифронтовых общинах. Государство также упростит доступ к служебному жилью для работников, проживающих в 30 км от места работы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Фото: Юлия Свириденко

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что обещает правительство

Молодые медики, заканчивающие интернатуру, смогут получить единовременную выплату; медицинские работники из прифронтовых территорий — обеспечение служебным жильем

«Для медиков в сельской местности и в прифронтовых регионах действуют правительственные программы поддержки. Одна из них — единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. грн для молодых специалистов, заканчивающих интернатуру», — отметила Свириденко.

Например, молодой семейной врач Валерия Науменко, которая сейчас работает в селе Красиловка в Киевской области, уже смогла воспользоваться этой поддержкой. В августе 2025 года девушка подписала контракт с медицинским учреждением на три года. Сейчас врач обслуживает почти 900 пациентов.

Программа обеспечения служебным жильем

«Правительство также расширило программу обеспечения медицинских работников служебным жильем на прифронтовые регионы. Учреждения здравоохранения могут приобретать жилье для медицинских работников, основное место работы которых расположено не только в сельской местности, но и в городах прифронтовых областей — в радиусе до 30 км от места работы», — пояснила Свириденко.

Заложенные средства в бюджете

В госбюджете на 2026 год на реализацию этой инициативы запланировано 100 млн гривен. По данным Министерства здравоохранения, наибольший спрос — на врачей общей практики и терапевтов, но востребованы также медицинские сестры, эрготерапевты, рентгенологи и невропатологи. Эти шаги направлены на укрепление медицинской системы в отдаленных регионах и там, где продолжаются боевые действия, где кадровый дефицит чрезвычайно высок.

Благодаря этим программам медицина обретает стабильность в отдаленных общинах и прифронтовых зонах, обеспечивая качественный доступ к медицинской помощи для населения.

Автор:
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает agsmith15 и 9 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами