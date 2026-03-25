Новая модель жилья: в Украине внедряют социальную аренду

Украина внедряет модель социальной аренды жилья. Речь идет о механизме, при котором государство сможет выкупать жилье и предоставлять его в доступную аренду тем семьям, которые не могут позволить себе коммерческие варианты. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это за модель?

«Такой подход позволяет сформировать доступ к жилью как социальную услугу — инструмент интеграции, поддержки семей и экономической активизации. В то же время это устойчивое решение, позволяющее использовать государственные ресурсы так, чтобы помочь как можно большему количеству людей и формировать долгосрочный жилищный фонд», — отметил Улютин.

Министр также отметил, что жилье нельзя рассматривать только как вопрос восстановления, ведь оно находится на пересечении социальной политики, экономического восстановления и демографической устойчивости и является платформой для интеграции.