Новая модель жилья: в Украине внедряют социальную аренду

Украина внедряет модель социальной аренды жилья. Речь идет о механизме, при котором государство сможет выкупать жилье и предоставлять его в доступную аренду тем семьям, которые не могут позволить себе коммерческие варианты. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Что это за модель?
«Такой подход позволяет сформировать доступ к жилью как социальную услугу — инструмент интеграции, поддержки семей и экономической активизации. В то же время это устойчивое решение, позволяющее использовать государственные ресурсы так, чтобы помочь как можно большему количеству людей и формировать долгосрочный жилищный фонд», — отметил Улютин.
Министр также отметил, что жилье нельзя рассматривать только как вопрос восстановления, ведь оно находится на пересечении социальной политики, экономического восстановления и демографической устойчивости и является платформой для интеграции.
Бо в Україні ж зазвичай на папері ідея виглядає добре, а потім починається корупційна складова і в реалі ця ідея перетворюється на корупційну схему віджиму чого завгодно або легалізації і відмивання бабла.