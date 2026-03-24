Минфин привлек 3,39 млрд грн на аукционе и повысил доходность ОВГЗ

Министерство финансов 24 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,39 млрд грн, что на 0,14 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 3,53 млрд грн. При этом Минфин повысил ставки по одной облигации. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,31 млрд грн под 15,13% с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,12%);

2,08 млрд. грн. под 15,85% с погашением 14 июня 2028 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.