Министерство финансов 24 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,39 млрд грн, что на 0,14 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 3,53 млрд грн. При этом Минфин повысил ставки по одной облигации. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 3,39 млрд грн на аукционе и повысил доходность ОВГЗ
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,31 млрд грн под 15,13% с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,12%);
- 2,08 млрд. грн. под 15,85% с погашением 14 июня 2028 года.
-
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии