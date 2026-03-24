Как отмена налоговых льгот заставила Китай скупать мировые запасы серебра

Промышленный сектор и розничные инвесторы Китая вызвали ажиотажный спрос на физическое серебро, что привело к рекордному за последние восемь лет скачку импорта этого драгоценного металла в начале 2026 года. Пока производители солнечных панелей пытаются опередить отмену налоговых льгот, население массово скупает серебряные слитки как более дешевую альтернативу недоступному золоту. Об этом сообщает Bloomberg.

Рекордные объемы и причины ажиотажа

Согласно данным китайской таможни, опубликованным в пятницу, за первые два месяца года крупнейший мировой покупатель импортировал более 790 тонн серебра. Из них почти 470 тонн поступили в феврале, что является абсолютным историческим максимумом для этого месяца. Высокий внутренний спрос резко истощает и без того низкие биржевые запасы и заставляет трейдеров активно скупать металл за рубежом, поднимая локальные цены значительно выше международных эталонов.

Рынок серебра начал год с экстремальной волатильности: на волне агрессивных спекулятивных покупок цены взлетели примерно на 70%, после чего резко обрушились в конце января. Несмотря на такие ценовые колебания, физическое потребление в Китае остается стабильно высоким.

Основными движущими силами стали два фактора. Во-первых, производители солнечных панелей, на долю которых приходится около пятой части (20 %) мирового годового предложения металла (и которые в основном сосредоточены именно в КНР), экстренно наращивают производство. Они пытаются отгрузить максимум продукции до 1 апреля — даты отмены правительственных экспортных налоговых льгот. Во-вторых, розничные инвесторы массово скупают слитки.

Спрос на физические слитки чрезвычайно высок, а производители солнечных элементов работают на пределе возможностей. Параллельно с этим запасы на китайских биржах продолжают сокращаться, что оказывает дополнительное психологическое давление на рынок.

Арбитраж через Гонконг и реакция Лондона

Значительная часть металла поступает на материк через Гонконг, поскольку трейдеры пытаются заработать на классическом арбитраже. За первые два месяца премия на крупные банковские слитки серебра в Гонконге достигала 8 долларов за унцию, хотя обычно они торгуются с дисконтом по отношению к лондонскому бенчмарку.

Несмотря на активные закупки со стороны Китая, глобальный рынок в Лондоне пока избегает коллапса. Это объясняется рекордным притоком серебра в этот торговый центр после прошлогоднего дефицита (шорт-сквиза). Кроме того, на рынок поступили значительные объемы металла из биржевых фондов (ETF), которые в этом году распродали свои запасы более чем на 1900 тонн.

Снижение напряженности в Лондоне позволило снизить стоимость заимствования серебра. Однако долгосрочная аренда металла остается дорогостоящей из-за общей волатильности и опасений инвесторов по поводу нового искусственного дефицита. Видимые запасы на ключевых биржах от Нью-Йорка до Шанхая либо падают, либо находятся значительно ниже своих долгосрочных средних показателей, что свидетельствует о реальном дефиците физического металла в системе.

Иллюзия доступности: серебро по 70 долларов вместо золота по 5000 долларов

Переход розничных инвесторов на серебро сделал инвестиционные слитки (весом от 20 граммов до 1 килограмма) самым популярным товаром на рынке Шуйбэй в Шэньчжэне — центре розничной торговли драгоценными металлами в Китае.

Исследователь Южной академии рынка золота провинции Гуандун Сун Цзяньчжэнь объясняет это изменением психологии потребителей: золото стало восприниматься как финансово недоступный актив. В этом году его цена после стремительного ралли колебалась на уровне около 5000 долларов за унцию, тогда как серебро торгуется на уровне 70 долларов за унцию. Более дешевые слитки снижают финансовое давление на дилеров. По оценкам эксперта, в последние месяцы торговцы утроили свои запасы серебра в Шуйбее примерно до 300 тонн.

Однако этот ажиотаж имеет все признаки временного перегрева. Аналитик шанхайского торгового подразделения Henan Jinli Gold and Lead Group Co. Юань Чжэн отмечает, что с приближением апрельского дедлайна по отмене налоговых льгот спрос со стороны производителей солнечных панелей замедлился, а китайская премия на серебро смягчилась. «В краткосрочной перспективе мы перешли к ситуации, когда предложение превышает спрос», — говорит он. Это уже заметно в Шэньчжэне, где покупателей физических слитков становится меньше.