Выманивали деньги у военных под видом продажи элитных авто: в Одесской области разоблачили мошенников

Киберполиция совместно со следователями Одесской области задержала троих мужчин, организовавших циничную схему обмана военнослужащих. Злоумышленники предлагали несуществующие премиальные иномарки по заниженным ценам, присваивали задатки и отмывали добытые средства. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Как работала схема

Организаторы (мужчины от 35 до 41 года) действовали по четко разработанному плану конспирации. На популярных онлайн-платформах они размещали предложения о продаже элитных авто, цена на которые была значительно ниже рыночной.

Чтобы убедить клиентов, преимущественно военных, злоумышленники присылали видеообзоры машин, взятые из интернета, уверяя их в идеальном состоянии. Обязательным условием была предоплата в размере от $500 до $1 500 якобы для транспортировки авто в Украину.

После получения денег на карточки, фигуранты меняли номера телефонов и прекращали связь с покупателями. Вырученные средства обналичивали через терминалы.

Задержание и обыски

Во время серии обысков по местам жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли банковские карты, большое количество SIM-карт, мобильные телефоны и наличные деньги.

Трем фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 190 — мошенничество, совершенное группой лиц повторно.

ч. 2 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Мера пресечения и наказания

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможность выхода под залог установлена в размере 2 млн. грн. для каждого. Фигурантам грозит до 8 лет заключения с обязательной конфискацией имущества.

Полиция призывает: будьте осторожны при онлайн-покупках дорогостоящих товаров. Предпочитайте официальные дилеры или оплачивайте товар исключительно после его получения и физического осмотра.