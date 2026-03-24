Реальная жизнь может стать роскошью — такой прогноз дают эксперты на ближайшие 20 лет

Чем сильнее технологии затягивают людей в экраны, тем дороже становится все «живое». Поход в бар, театр или поездка за город могут превратиться в редкое и дорогое удовольствие. Таких мест станет меньше, а цены вырастут до уровня премиального отдыха. Об этом пишет WSJ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В то же время, сами развлечения по существу не изменятся. Людям и дальше нужны эмоции, истории и общение — изменится только формат.

Вместо экранов могут появиться нейроинтерфейсы, позволяющие буквально «проживать» сюжеты внутри собственного сознания.



Главный тренд — не новые идеи, а полная персонализация. Алгоритмы будут настолько точно подстраивать реальность под каждого, что граница между настоящей жизнью и цифровым миром начнет стираться.