НБУ повысил курс доллара на 9 копеек

Национальный банк установил новые курсы валют на среду, 25 марта. Доллар подорожал на 9 копеек, а евро на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду НБУ установил курс доллара: 43,92 грн. Это на 9 копеек больше, чем во вторник (43,83 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 50,90 грн, что на 2 копейки больше, чем во вторник (50,88 грн).

Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту