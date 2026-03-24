24 марта 2026, 17:28

Владельцы элитных авто уплатили более 61 млн грн налога с начала года

По итогам января-февраля 2026 поступления от транспортного налога в Украине составили 61,2 млн грн. Этот показатель на 16,5% (или на 8,7 млн грн) превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственная налоговая служба.

География поступлений: где больше всего «роскошных» авто

Традиционным лидером по объему уплаченного налога остается столица, на которую приходится почти треть всех поступлений.

Топ-регионы по суммам выплат:

  • Киев — 18 млн грн;
  • Днепропетровская область — 5,9 млн грн;
  • Львовская область — 5,2 млн грн;
  • Киевская область — 4,5 млн грн.

Кто и сколько должен платить в 2026 году

Транспортный налог, который в народе называют «налогом на роскошь», касается владельцев легковых автомобилей, отвечающих двум критериям:

  • Возраст авто: не больше 5 лет с момента выпуска.
  • Стоимость: среднерыночная цена превышает порог, установленный государством. В 2026 году он составляет более 3,2 млн грн.

Ставка налога фиксирована и составляет 25 000 гривен в год за каждую единицу транспорта.

Порядок оплаты: разница для граждан и бизнеса

Для физических лиц процесс максимально автоматизирован. Налоговая самостоятельно рассчитывает сумму и направляет уведомление-решение. У владельца есть 60 дней на оплату после получения документа. В случае несогласия с начислением (например, если автомобиль уже продан), граждане имеют право обратиться в ГНС для сверки данных.

Для юридических лиц: компании обязаны самостоятельно рассчитывать сумму налога на 1 января и подавать декларацию до 20 февраля. Уплата производится авансовыми взносами ежеквартально. Если в течение года склад автопарка меняется (покупка или продажа), обязательства корректируются в соответствии со сроком владения машиной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
