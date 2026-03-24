По состоянию на 24 марта средняя стоимость горючего на украинских АЗС продемонстрировала восходящую динамику. Наиболее заметно выросли цены на дизельное топливо и автомобильный газ. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Дизель продолжает дорожать: какие сейчас цены на АЗС
Цены на горючее
Ситуация на рынке выглядит следующим образом:
- Дизельное топливо продемонстрировало самый большой скачок за последние 24 часа — оно подорожало на 41 копейку (+0,487%) и теперь в среднем стоит 84,63 грн за литр.
- Бензин А-95 прибавил в стоимости 19 копеек (+0,264%), зафиксировавшись на отметке 72,04 грн/л.
- Автомобильный газ подорожал на 20 копеек (+0,439%), его средняя цена составляет 45,73 грн/л.
- Бензин А-95 премиум вырос на 9 копеек (+0,119%), достигнув цены 75,75 грн/л.
- Наименьшие изменения затронули бензин А-92, который прибавил лишь 2 копейки (+0,030%) и стоит в среднем 66,62 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
