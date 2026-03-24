Claude обогнал Gemini и Grok и стал вторым по популярности ИИ-приложением в мире

На мировом рынке мобильных ИИ-ассистентов произошло кардинальное перераспределение аудитории. За последний месяц нейросеть Claude увеличила базу ежедневных активных пользователей более чем вдвое, оставив позади таких гигантов, как Grok, DeepSeek и Gemini. На данный момент приложение уступает первенство только ChatGPT. Об этом сообщает аналитическая платформа Similarweb.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что такое DAU и почему это важно

Данные исследования, охватывающие пользователей iOS и Android по всему миру в период с 21 февраля по 20 марта 2026 года, основаны на показателе Daily Active Users (DAU). Этот показатель отражает количество уникальных пользователей, которые открывают и используют приложение хотя бы один раз в течение суток. В отличие от общего количества загрузок или зарегистрированных аккаунтов, именно DAU является объективным индикатором того, насколько продукт действительно востребован в повседневной жизни пользователей.

Триумф «Клода»: от аутсайдера до лидера

Анализ графика демонстрирует беспрецедентную динамику приложения от компании Anthropic. Еще 21 февраля у Claude была самая небольшая аудитория среди анализируемых конкурентов — всего около 7 миллионов активных пользователей в день. Однако уже к середине марта наступил переломный момент: платформа окончательно опередила всех преследователей, а в конце исследуемого периода преодолела отметку в 16,5 миллиона DAU. Такой стабильный ежедневный рост свидетельствует не о разовом маркетинговом всплеске, а об успешном удержании новой аудитории.

Стагнация Grok и нестабильность DeepSeek

Между тем конкуренты демонстрируют признаки стагнации и потери фокуса.

Grok от xAI демонстрировал стабильный, но абсолютно статичный показатель: почти весь месяц его число пользователей оставалось на уровне 14 миллионов. Однако после 15 марта наметился спад до отметки около 13 миллионов, что может свидетельствовать о постепенном оттоке аудитории.

Китайская нейросеть DeepSeek продемонстрировала наибольшую волатильность. Её аудитория хаотично колебалась от минимумов в 11,5 миллиона (в конце февраля и начале марта) до ситуативных пиков свыше 14,5 миллиона. Такая амплитуда является классическим признаком отсутствия лояльного ядра пользователей.

Gemini теряет позиции

Отдельно стоит отметить провал продукта от корпорации Google. Большую часть месяца ежедневная аудитория Gemini стагнировала в пределах 10−12 миллионов. Даже лучший результат, зафиксированный 16 марта (кратковременный скачок почти до 13,5 миллиона), компании не удалось удержать, и активность быстро скатилась обратно до 11,5 миллиона. Огромные ресурсы Google пока не способны конвертироваться в стабильную привычку пользователей открывать приложение ежедневно.

Как новые релизы Anthropic изменили правила игры

Резкий рост аудитории Claude в марте 2026 года является прямым следствием выхода на рынок нового поколения моделей разработчика. В феврале Anthropic развернула свои обновленные алгоритмы — Claude Opus 4.6 и Claude Sonnet 4.6. Главным технологическим преимуществом стало расширение контекстного окна до 1 миллиона токенов, что позволяет загружать и анализировать массивы корпоративных документов или большие базы кода за один сеанс. Кроме того, компания запустила инструмент Claude Code, ориентированный на автоматизацию программирования. Благодаря этим возможностям Claude превратился из обычного чат-бота для генерации текстов в серьезный инфраструктурный инструмент для IT-специалистов и бизнеса. Именно приток профессиональной аудитории, которой нужен ежедневный рабочий помощник, обеспечил приложению резкий рост DAU.