OKX запускает круглосуточную торговлю контрактами на акции «Великолепной семерки»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 15:08 Читати українською

OKX запускает круглосуточную торговлю контрактами на акции «Великолепной семерки»

24 марта 2026 года —OKX, ведущая глобальная финтех-компания и платформа для криптотрейдинга, сегодня объявила о запуске контрактов на акции, позволяющие трейдерам в доступных регионах, включая Украину, получать круглосуточный доступ к ведущим акциям и индексам, используя криптют.

24 марта 2026 года — OKX, ведущая глобальная финтех-компания и платформа для криптотрейдинга, сегодня объявила о запуске контрактов на акции, позволяющие трейдерам в доступных регионах, включая Украину, получать круглосуточный доступ к ведущим акциям и индексам, используя криптют.

Все контракты номинированы в USDT, предлагают кредитное плечо до 5x и торгуются 24/7, что позволяет клиентам реагировать на отчеты о прибылях, макроэкономических событиях и важных объявлениях в режиме реального времени, даже когда традиционные рынки закрыты. В ближайшие недели будет объявлено о дополнительных контрактах.

Запуск включает контракты на:

  • Полный список «Великолепной семерки»: Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Meta (META)

  • Криптосектор: MSTR (MicroStrategy), COIN (Coinbase), HOOD (Robinhood), CRCL (Circle)

  • Технологические лидеры: PLTR (Palantir), INTC (Intel), MU (Micron Technology), SNDK (SanDisk)

  • Индексные инструменты: SPY (S&P 500)

Благодаря контрактам на акции трейдеры могут использовать BTC, ETH, USDT и активы, задействованные в функции Автоинвестирования как обеспечение. Активы, используемые в качестве маржи, продолжают приносить доход, одновременно поддерживая открытые позиции, что позволяет трейдерам эффективно использовать капитал и получать доступ к глобальным фондовым рынкам.

«В последние восемь лет мы сосредоточивались на создании надежной инфраструктуры и глубокой ликвидности для рынков цифровых активов», — отметил основатель и CEO OKX Стар Сюй. «С запуском контрактов на акции мы расширяем эту инфраструктуру, чтобы обеспечить доступ к глобальным фондовым рынкам, позволяя трейдерам сохранять свои криптопортфели. Это важный шаг к интеграции более широкого спектра реальных активов на нашей платформе» .

OKX предлагает единственный кросс-маржининг для криптовалютных и фондовых бессрочных контрактов. Если другие платформы требуют перевода средств между отдельными аккаунтами и ограничивают обеспечение только USDT, клиенты OKX могут использовать весь свой портфель (включая USDT, BTC, ETH и активы, находящиеся в стейкинге), как маржу для всех позиций в одном аккаунте. Балансы стейкинг-активов продолжают приносить доход, обеспечивая одновременно открытые позиции.

Этот запуск является первым этапом более масштабной стратегии, которая предполагает расширение перечня фондовых контрактов, рынков и токенизированных реальных активов на платформе. В ближайшие месяцы планируется добавить новые продукты на основе акций и расширить доступ к реальным активам.

О OKX

OKX — это финтех-компания, целью которой является модернизация финансов и рынков. Сегодня ее сервисами пользуется более 120 миллионов человек во всем мире — для инвестирования, осуществления транзакций и торговли цифровыми активами с использованием различных финансовых инструментов, в частности, спота, фьючерсов и децентрализованных рынков. Как одна из самых больших платформ в мире, OKX известна своей биржей, кошельком и ончейн-экосистемой, которыми пользуются как частные инвесторы, так и крупные институциональные игроки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами