OKX запускает круглосуточную торговлю контрактами на акции «Великолепной семерки»

24 марта 2026 года — OKX , ведущая глобальная финтех-компания и платформа для криптотрейдинга, сегодня объявила о запуске контрактов на акции , позволяющие трейдерам в доступных регионах, включая Украину, получать круглосуточный доступ к ведущим акциям и индексам, используя криптют.

Все контракты номинированы в USDT, предлагают кредитное плечо до 5x и торгуются 24/7, что позволяет клиентам реагировать на отчеты о прибылях, макроэкономических событиях и важных объявлениях в режиме реального времени, даже когда традиционные рынки закрыты. В ближайшие недели будет объявлено о дополнительных контрактах.

Запуск включает контракты на:

Полный список «Великолепной семерки»: Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Meta (META)

Криптосектор: MSTR (MicroStrategy), COIN (Coinbase), HOOD (Robinhood), CRCL (Circle)

Технологические лидеры: PLTR (Palantir), INTC (Intel), MU (Micron Technology), SNDK (SanDisk)

Индексные инструменты: SPY (S&P 500)

Благодаря контрактам на акции трейдеры могут использовать BTC, ETH, USDT и активы, задействованные в функции Автоинвестирования как обеспечение. Активы, используемые в качестве маржи, продолжают приносить доход, одновременно поддерживая открытые позиции, что позволяет трейдерам эффективно использовать капитал и получать доступ к глобальным фондовым рынкам.

«В последние восемь лет мы сосредоточивались на создании надежной инфраструктуры и глубокой ликвидности для рынков цифровых активов», — отметил основатель и CEO OKX Стар Сюй. «С запуском контрактов на акции мы расширяем эту инфраструктуру, чтобы обеспечить доступ к глобальным фондовым рынкам, позволяя трейдерам сохранять свои криптопортфели. Это важный шаг к интеграции более широкого спектра реальных активов на нашей платформе» .

OKX предлагает единственный кросс-маржининг для криптовалютных и фондовых бессрочных контрактов. Если другие платформы требуют перевода средств между отдельными аккаунтами и ограничивают обеспечение только USDT, клиенты OKX могут использовать весь свой портфель (включая USDT, BTC, ETH и активы, находящиеся в стейкинге), как маржу для всех позиций в одном аккаунте. Балансы стейкинг-активов продолжают приносить доход, обеспечивая одновременно открытые позиции.

Этот запуск является первым этапом более масштабной стратегии, которая предполагает расширение перечня фондовых контрактов, рынков и токенизированных реальных активов на платформе. В ближайшие месяцы планируется добавить новые продукты на основе акций и расширить доступ к реальным активам.

О OKX

OKX — это финтех-компания, целью которой является модернизация финансов и рынков. Сегодня ее сервисами пользуется более 120 миллионов человек во всем мире — для инвестирования, осуществления транзакций и торговли цифровыми активами с использованием различных финансовых инструментов, в частности, спота, фьючерсов и децентрализованных рынков. Как одна из самых больших платформ в мире, OKX известна своей биржей, кошельком и ончейн-экосистемой, которыми пользуются как частные инвесторы, так и крупные институциональные игроки.