Лира под ударом: Турция рассматривает возможность продажи золота из-за войны в Иране

Центральный банк Турции готовит радикальные меры для защиты национальной валюты от турбулентности, спровоцированной войной в Иране. Регулятор расширяет арсенал средств и всерьез рассматривает возможность задействовать свои гигантские золотые резервы, чтобы остановить падение лиры на фоне глобального нефтяного шока, пишет Bloomberg.

Обмен золота

ЦБ уже проводит закрытые консультации о проведении своп-операций «золото в обмен на иностранную валюту» на лондонском рынке.

За последнее десятилетие Турция стала одним из самых агрессивных покупателей золота в мире. Руководство страны целенаправленно скупало драгметалл, стремясь снизить зависимость от активов, номинированных в долларах. В результате к началу марта 2026 года золотовалютные резервы турецкого ЦБ оценивались около $135 млрд.

Примерно $30 млрд из этих резервов физически хранятся в Банке Англии. Как отмечает в своем отчете экономист JPMorgan Chase & Co. Фатих Акчелик, именно эту часть запасов турецкий регулятор «может решить использовать для валютных интервенций без каких-либо логистических ограничений».

Для Турции затяжная война на Ближнем Востоке — это макроэкономическая катастрофа. Страна импортирует почти 100% потребляемой нефти и газа, поэтому скачок цен на нефть с $70 до более чем $100 за баррель мгновенно бьет по платежному балансу и разгоняет инфляцию.

Стратегия дезинфляции, проводимая ЦБ, строилась на поддержании укрепления лиры. Однако резкий рост стоимости импорта и стремительное истощение валютных резервов с начала войны сделали поддержание стабильного курса лиры непомерно дорогим удовольствием.

Признаки валютного голода уже выплеснулись на улицы. На этой неделе менялы на стамбульском Гранд-базаре (историческом центре теневой торговли валютой) продавали доллары со значительной премией к официальному межбанковскому курсу. Это верный индикатор того, что население в панике скупает твердую валюту.