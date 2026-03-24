Украина за три недели марта импортировала почти 700 тыс. МВт-ч электроэнергии

За 1−23 марта 2026 года уже импортировало почти 700 тыс. МВт-ч электроэнергии. Об этом сообщает Expro.com.

Сколько импортировано

В среднем в марте 2026 года Украина импортирует 30 тыс. МВт-ч в сутки. Для сравнения в марте 2025 г. средний суточный импорт составил 8,3 тыс. МВт-час.

Больше импортированной электроэнергии привлекается в часы вечернего пика — 1,8−2 ГВт. В то же время, в часы утреннего пика также стабильно импортируется более 1 ГВт.

В настоящее время в Украине применяются механизмы ограничения потребления электроэнергии, в частности графики почасовых отключений (для бытовых потребителей) и графики ограничения мощности (для промышленности). Наибольший объем ограничений в часы утреннего и вечернего пика.

Как сообщалось ранее в ExPro, Украине удалось нарастить импорт электроэнергии после повышения прайс-кепов в январе. В то же время, с 31 марта ожидается возврат к предыдущему уровню предельных ценовых ограничений:

на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 15 000,00 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт·ч;

на балансирующем рынке: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 16 000,00 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Однако ожидается, что потребность в импорте будет и дальше, особенно в летние месяцы. В настоящее время цена на соседних европейских рынках на часы утреннего и вечернего пика (когда самая большая потребность в импорте для Украины) может резко возрастать из-за ценовых колебаний на газ в Европе в результате событий войны в Иране.

Таким образом, понижение прайс-кепов может создать дополнительные риски для привлечения импортной электроэнергии.