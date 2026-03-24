Швеция выделяет новый пакет помощи Украине более чем на 22 миллиона евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 15:26

Швеция выделяет новый пакет помощи Украине более чем на 22 миллиона евро

Правительство Швеции представило новый пакет поддержки Украины на 2026 год общей стоимостью около 240 млн шведских крон (22,2 млн евро). Эта инициатива объединяет экстренную гуманитарную помощь с долгосрочными инвестициями в будущее поколение украинцев. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швеции.

Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые направления финансирования

Значительная часть — 150 млн крон (13,9 млн евро) — будет направлена Украинскому Обществу Красного Креста. Поскольку организация имеет разветвленную сеть по всей стране, она остается ключевым партнером для доставки помощи жителям прифронтовых зон и крупных городов, страдающих отсутствием тепла, воды и света.

Особое внимание в пакете уделено потребностям детей:

  • Питание: поддержка программы школьных обедов Всемирной продовольственной программы (WFP) в прифронтовых районах.
  • Психологическая поддержка: финансирование инициатив по ментальному здоровью детей (в частности через проект Gen.Ukrainian и OperationAid).
  • Реформы воспитания: поддержка усилий ЮНИСЕФ по развитию семейных форм воспитания в Украине.

Министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуза подчеркнул, что пребывание в хранилищах, потеря близких и прерванное обучение имеют серьезные последствия для психики детей.

«Сегодняшний пакет помощи — это разумная инвестиция в будущее поколение Украины. Он помогает детям получить лучшую повседневную жизнь даже посреди войны», — заявил министр.

Представители шведских политических партий (Шведские демократы, Христианские демократы и Либеральная партия) также подчеркнули, что обеспечение безопасного образования и качественного питания в школах является частью стратегии восстановления Украины и укрепления ее способности противостоять агрессии.

Потребность в гуманитарной помощи

По оценкам ООН, более 10,8 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 млн остаются внутренне перемещенными лицами. Шведское правительство отмечает, что поскольку большинство детей вблизи фронта учатся дистанционно и лишены нормального общения, психосоциальная поддержка становится такой же критической, как и физическая защита.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами