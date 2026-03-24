Швеция выделяет новый пакет помощи Украине более чем на 22 миллиона евро

Правительство Швеции представило новый пакет поддержки Украины на 2026 год общей стоимостью около 240 млн шведских крон (22,2 млн евро). Эта инициатива объединяет экстренную гуманитарную помощь с долгосрочными инвестициями в будущее поколение украинцев. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швеции.

Ключевые направления финансирования

Значительная часть — 150 млн крон (13,9 млн евро) — будет направлена Украинскому Обществу Красного Креста. Поскольку организация имеет разветвленную сеть по всей стране, она остается ключевым партнером для доставки помощи жителям прифронтовых зон и крупных городов, страдающих отсутствием тепла, воды и света.

Особое внимание в пакете уделено потребностям детей:

Питание: поддержка программы школьных обедов Всемирной продовольственной программы (WFP) в прифронтовых районах.

Психологическая поддержка: финансирование инициатив по ментальному здоровью детей (в частности через проект Gen.Ukrainian и OperationAid).

Реформы воспитания: поддержка усилий ЮНИСЕФ по развитию семейных форм воспитания в Украине.

Министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуза подчеркнул, что пребывание в хранилищах, потеря близких и прерванное обучение имеют серьезные последствия для психики детей.

«Сегодняшний пакет помощи — это разумная инвестиция в будущее поколение Украины. Он помогает детям получить лучшую повседневную жизнь даже посреди войны», — заявил министр.

Представители шведских политических партий (Шведские демократы, Христианские демократы и Либеральная партия) также подчеркнули, что обеспечение безопасного образования и качественного питания в школах является частью стратегии восстановления Украины и укрепления ее способности противостоять агрессии.

Потребность в гуманитарной помощи

По оценкам ООН, более 10,8 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 млн остаются внутренне перемещенными лицами. Шведское правительство отмечает, что поскольку большинство детей вблизи фронта учатся дистанционно и лишены нормального общения, психосоциальная поддержка становится такой же критической, как и физическая защита.