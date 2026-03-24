Карта рождения капитала: в каких городах появилось на свет больше миллиардеров мира

Где рождается сверхбольшое состояние? Новое исследование, основанное на анализе данных 1680 самых богатых людей планеты за 2026 год, демонстрирует интересную географическую закономерность. Хотя богатство часто ассоциируется с местом обитания, само место рождения может многое рассказать о глобальных центрах формирования будущих элит. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Нью-Йорк: кузница успеха

Нью-Йорк давно известен как город с самым большим количеством миллиардеров-резидентов, но его репутация как «инкубатора» успеха начинается еще с момента рождения его жителей.

Согласно анализу PlayersTime на основе списка Forbes Real-Time, 69 миллиардов родились именно здесь. Это больше, чем общее количество уроженцев-богачей из следующих пяти крупнейших городов США вместе взятых. Нью-Йорк остается десятилетиями глобальным центром финансов, предпринимательства и искусства.

Самым богатым уроженцем Нью-Йорка является Ларри Эллисон, глава совета директоров Oracle. Он родился в Бронксе в 1944 году, и на сегодняшний день его состояние оценивается в почти $200 млрд, что делает его шестым самым богатым человеком мира.

Азиатские хабы и технологические гиганты

Следом за Нью-Йорком в списке следуют три азиатских мегаполиса: Гонконг (57), Сингапур (30) и Мумбаи (28). Большинство миллиардеров из этих городов впоследствии приумножили свое состояние на рынках США, Китая или Индии.

Интересно, что столица Тайваня, Тайбэй (11) представлена на уровне с такими городами, как Бостон или Стокгольм. Именно в Тайбэе в 1963 году родился Дженсен Хуанг — основатель и генеральный директор Nvidia, которая на сегодняшний день является крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации. Состояние Хуанга превышает $150 млрд.

Европейские и латиноамериканские центры

Большинство городов в списке являются логическими экономическими центрами: Москва (25), Милан (16), Чикаго (15) и Стамбул (11). В Южной Америке единственным представителем стал Рио-де-Жанейро (15), в то время как ни один город Африки не достиг отметки в 10 миллиардов-уроженцев.

Однако настоящей неожиданностью стал германский Ингельгайм-ам-Райн (10). Это небольшой городок на юго-западе Германии с населением менее 40 тысяч человек, опередивший многие крупные столицы.

В чем секрет?

Причина кроется в истории компании Boehringer Ingelheim — крупнейшей в мире частной фармацевтической корпорации, основанной здесь в 1885 году. Многие представители семьи Берингер, являющиеся одними из самых богатых граждан Германии, родились именно в этом городе, что позволило маленькому Ингельгайму войти в мировой рейтинг «кузниц миллиардеров».