Карта рождения капитала: в каких городах появилось на свет больше миллиардеров мира

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 15:04 Читати українською

Карта рождения капитала: в каких городах появилось на свет больше миллиардеров мира

Где рождается сверхбольшое состояние? Новое исследование, основанное на анализе данных 1680 самых богатых людей планеты за 2026 год, демонстрирует интересную географическую закономерность. Хотя богатство часто ассоциируется с местом обитания, само место рождения может многое рассказать о глобальных центрах формирования будущих элит. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Карта рождения капитала: в каких городах появилось на свет больше миллиардеров мира
Фото: freepik

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нью-Йорк: кузница успеха

Нью-Йорк давно известен как город с самым большим количеством миллиардеров-резидентов, но его репутация как «инкубатора» успеха начинается еще с момента рождения его жителей.

Согласно анализу PlayersTime на основе списка Forbes Real-Time, 69 миллиардов родились именно здесь. Это больше, чем общее количество уроженцев-богачей из следующих пяти крупнейших городов США вместе взятых. Нью-Йорк остается десятилетиями глобальным центром финансов, предпринимательства и искусства.

Самым богатым уроженцем Нью-Йорка является Ларри Эллисон, глава совета директоров Oracle. Он родился в Бронксе в 1944 году, и на сегодняшний день его состояние оценивается в почти $200 млрд, что делает его шестым самым богатым человеком мира.

Азиатские хабы и технологические гиганты

Следом за Нью-Йорком в списке следуют три азиатских мегаполиса: Гонконг (57), Сингапур (30) и Мумбаи (28). Большинство миллиардеров из этих городов впоследствии приумножили свое состояние на рынках США, Китая или Индии.

Интересно, что столица Тайваня, Тайбэй (11) представлена на уровне с такими городами, как Бостон или Стокгольм. Именно в Тайбэе в 1963 году родился Дженсен Хуанг — основатель и генеральный директор Nvidia, которая на сегодняшний день является крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации. Состояние Хуанга превышает $150 млрд.

Европейские и латиноамериканские центры

Большинство городов в списке являются логическими экономическими центрами: Москва (25), Милан (16), Чикаго (15) и Стамбул (11). В Южной Америке единственным представителем стал Рио-де-Жанейро (15), в то время как ни один город Африки не достиг отметки в 10 миллиардов-уроженцев.

Однако настоящей неожиданностью стал германский Ингельгайм-ам-Райн (10). Это небольшой городок на юго-западе Германии с населением менее 40 тысяч человек, опередивший многие крупные столицы.

В чем секрет?

Причина кроется в истории компании Boehringer Ingelheim — крупнейшей в мире частной фармацевтической корпорации, основанной здесь в 1885 году. Многие представители семьи Берингер, являющиеся одними из самых богатых граждан Германии, родились именно в этом городе, что позволило маленькому Ингельгайму войти в мировой рейтинг «кузниц миллиардеров».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами