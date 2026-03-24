24 марта 2026, 14:28 Читати українською

россия вывела на орбиту первые спутники, аналогичные Starlink

российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на низкую околоземную орбиту 16 спутников широкополосного интернета, начав практическое развертывание собственной коммуникационной сети. Этот шаг является прямой попыткой москвы создать собственную альтернативу системе Starlink Илона Маска, дефицит которой критически ударил по связи российских оккупационных войск в Украине. Об этом сообщает Bloomberg 24 марта.

Что известно

Запуск 16 космических аппаратов состоялся в понедельник. Согласно официальным заявлениям компании «Бюро 1440», опубликованным в Telegram, спутники успешно вышли на целевую орбиту и перешли под управление собственного центра управления полётами. Этот этап является частью более широкого российского проекта под названием «Рассвет», который москва планирует резко расширить в течение следующих нескольких лет для создания полностью независимой спутниковой интернет-сети.

Хотя концептуально российская система позиционируется как конкурент Starlink, по реальным масштабам она пока остается совершенно несопоставимой с американским проектом.

Технологическая изоляция и проблемы на фронте

Ускорение реализации российской космической программы напрямую связано с войной в Украине, где терминалы Starlink стали критически важным элементом разведки и управления войсками. В феврале официальные представители Киева подтвердили, что совместно с компанией SpaceX внедрили систему так называемых «белых списков». Этот алгоритм позволяет поддерживать бесперебойную работу легальных украинских терминалов, одновременно блокируя неавторизованные устройства, которые российские военные нелегально закупали и завозили на оккупированные территории.

В результате этой блокировки ряд подразделений российской армии столкнулся с серьезными проблемами в обеспечении стабильной связи, что вынудило Кремль ускорить разработку собственной орбитальной инфраструктуры, независимой от западных провайдеров.

Миллиардные бюджеты и связи с ВПК

Согласно данным открытых реестров и профильных изданий (в частности, TAdviser и The Moscow Times), компания «Бюро 1440» входит в структуру российского «ИКС Холдинга» и является ключевым подрядчиком правительственной программы по построению национальной экономики данных. Проект «Рассвет» имеет беспрецедентное государственное финансирование: из федерального бюджета рф на него выделено более 100 млрд рублей (около $1,3 млрд), тогда как общая стоимость развертывания группировки до 2030 года оценивается в 445 млрд рублей привлеченных средств.

Несмотря на заявления о «коммерческом» статусе интернета, система разрабатывается с учетом военных потребностей. В ходе предыдущих испытательных миссий «Рассвет-1» (2023) и «Рассвет-2» (2024) тестировались технологии лазерной межспутниковой связи и протоколы 5G NTN. Западные и украинские военные эксперты отмечают, что одна из главных задач этих аппаратов — обеспечение защищенной связи для управления российскими ударными и разведывательными беспилотниками глубоко в тылу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

Унилий Бетменцев
24 марта 2026, 15:18
Фігово
Новости по теме
Все новости
