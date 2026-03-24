Население массово переходит на дешевые продукты, гаджеты отошли на второй план: анализ доходов крупнейших ритейл-сетей

Анализ доходов крупнейших ритейл-сетей Украины в евро демонстрирует резкое изменение потребительских приоритетов: рынок фактически разделился на сегменты сверхприбыльности и глубокой стагнации. Это отражает новую модель поведения украинцев — ориентацию на базовые потребности, автономность и психологический комфорт, об этом пишет экономический обозреватель Олег Белинский.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Лидеры роста: АЗС и дешевый сегмент

Наивысшую динамику продемонстрировал топливный ритейл. WOG увеличил доходы на 48,5%, а OKKO — на 12,2%. Эксперты объясняют это трансформацией АЗС в многофункциональные «энергетические хабы»: украинцы все чаще пользуются там не только топливом, но и электричеством, интернетом и услугами питания, что обеспечивает высокие маржи нетопливного бизнеса.

Существенный рост также показали дискаунтеры. Thrash! (+32,4%), «Копийочка» (+18,2%) и «Аврора» (+15,4%) стали бенефициарами перехода потребителей в самый дешевый сегмент. Это отражает тренд на экономию и поиск базовых товаров по минимальным ценам.

Автономность как новый приоритет

Положительную динамику продемонстрировал и «Эпицентр К» (+4,5%). Вместо инвестиций в недвижимость украинцы все чаще тратят средства на энергонезависимость — солнечные панели, инверторы, зарядные станции и системы фильтрации воды. Такое поведение стало ответом на риски инфраструктурной нестабильности.

Средний сегмент держится, но без прорыва

Умеренный рост показали продуктовые сети: «АТБ-Маркет» (+6,2%), VARUS (+7,2%), NOVUS (+7,1%), «Фора» (+13,8%), «Сильпо» (Fozzy Group, +2,1%). Это свидетельствует о стабильном спросе на базовые продукты, но без существенного расширения потребления.

Электроника и fashion — среди аутсайдеров

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте техники и непродовольственных товаров. Eldorado потеряло 28% доходов, Rozetka — 11,6%, «Фокстрот» — 4,8%, Comfy — 1,2%. Также в минусе fashion-ритейл: Adidas (-1,5%), Intertop (-2,5%), MD Fashion (-5,2%).

Это означает, что украинцы откладывают покупку гаджетов и дорогой одежды, перенаправляя расходы на базовые нужды.

Гипермаркеты теряют позиции

Формат крупных гипермаркетов также демонстрирует слабую динамику. Metro Украина (+0,8%) фактически стагнирует, а «Ашан» потерял 14,5% доходов. Это свидетельствует об изменении поведения покупателей — от крупных закупок к частым и мелким покупкам в более доступных форматах.

Новые поведенческие маркеры: животные и «эффект помады»

Интересную динамику демонстрирует сегмент товаров для животных: MasterZoo вырос на 11% на фоне падения детского ритейла («Антошка» -3,4%). Это указывает на изменение потребительских приоритетов и роли домашних питомцев как источника эмоциональной стабильности.

В то же время косметический сегмент остается устойчивым: EVA (+5,5%) демонстрирует так называемый «эффект помады» — даже в кризис потребители не отказываются от доступных товаров по уходу.

Вывод

Структура рынка в 2025 году стала отражением адаптации украинцев к новым реалиям. Выигрывают компании, предлагающие базовые ресурсы, дешевые товары и ощущение контроля над повседневной жизнью. В то же время традиционные сегменты — электроника, fashion и крупные форматы — постепенно теряют позиции в борьбе за потребителя.