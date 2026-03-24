українська
24 марта 2026, 13:17 Читати українською

Население массово переходит на дешевые продукты, гаджеты отошли на второй план: анализ доходов крупнейших ритейл-сетей

Анализ доходов крупнейших ритейл-сетей Украины в евро демонстрирует резкое изменение потребительских приоритетов: рынок фактически разделился на сегменты сверхприбыльности и глубокой стагнации. Это отражает новую модель поведения украинцев — ориентацию на базовые потребности, автономность и психологический комфорт, об этом пишет экономический обозреватель Олег Белинский.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Лидеры роста: АЗС и дешевый сегмент

Наивысшую динамику продемонстрировал топливный ритейл. WOG увеличил доходы на 48,5%, а OKKO — на 12,2%. Эксперты объясняют это трансформацией АЗС в многофункциональные «энергетические хабы»: украинцы все чаще пользуются там не только топливом, но и электричеством, интернетом и услугами питания, что обеспечивает высокие маржи нетопливного бизнеса.

Существенный рост также показали дискаунтеры. Thrash! (+32,4%), «Копийочка» (+18,2%) и «Аврора» (+15,4%) стали бенефициарами перехода потребителей в самый дешевый сегмент. Это отражает тренд на экономию и поиск базовых товаров по минимальным ценам.

Автономность как новый приоритет

Положительную динамику продемонстрировал и «Эпицентр К» (+4,5%). Вместо инвестиций в недвижимость украинцы все чаще тратят средства на энергонезависимость — солнечные панели, инверторы, зарядные станции и системы фильтрации воды. Такое поведение стало ответом на риски инфраструктурной нестабильности.

Средний сегмент держится, но без прорыва

Умеренный рост показали продуктовые сети: «АТБ-Маркет» (+6,2%), VARUS (+7,2%), NOVUS (+7,1%), «Фора» (+13,8%), «Сильпо» (Fozzy Group, +2,1%). Это свидетельствует о стабильном спросе на базовые продукты, но без существенного расширения потребления.

Электроника и fashion — среди аутсайдеров

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте техники и непродовольственных товаров. Eldorado потеряло 28% доходов, Rozetka — 11,6%, «Фокстрот» — 4,8%, Comfy — 1,2%. Также в минусе fashion-ритейл: Adidas (-1,5%), Intertop (-2,5%), MD Fashion (-5,2%).

Это означает, что украинцы откладывают покупку гаджетов и дорогой одежды, перенаправляя расходы на базовые нужды.

Гипермаркеты теряют позиции

Формат крупных гипермаркетов также демонстрирует слабую динамику. Metro Украина (+0,8%) фактически стагнирует, а «Ашан» потерял 14,5% доходов. Это свидетельствует об изменении поведения покупателей — от крупных закупок к частым и мелким покупкам в более доступных форматах.

Новые поведенческие маркеры: животные и «эффект помады»

Интересную динамику демонстрирует сегмент товаров для животных: MasterZoo вырос на 11% на фоне падения детского ритейла («Антошка» -3,4%). Это указывает на изменение потребительских приоритетов и роли домашних питомцев как источника эмоциональной стабильности.

В то же время косметический сегмент остается устойчивым: EVA (+5,5%) демонстрирует так называемый «эффект помады» — даже в кризис потребители не отказываются от доступных товаров по уходу.

Вывод

Структура рынка в 2025 году стала отражением адаптации украинцев к новым реалиям. Выигрывают компании, предлагающие базовые ресурсы, дешевые товары и ощущение контроля над повседневной жизнью. В то же время традиционные сегменты — электроника, fashion и крупные форматы — постепенно теряют позиции в борьбе за потребителя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 5

Qwerty1999
24 марта 2026, 14:09
типовий весняний кошик пенсіонерок у віці 70+:
— банани від 1 кг
— авокадо 2−3 шт
— тепличні огірки від 1 кг
— тепличні помідори від 1 кг
— солодощі від 400гр
— і т.д. і т.п.
Qwerty1999
24 марта 2026, 14:15
«гаджети відійшли на другий план»

може тому, що гаджети купують раз на рік або навіть рідше,
а їжу купують хоча б раз на тиждень, а то й частіше.
vt313
24 марта 2026, 14:24
Попри складну зиму, українці активно оновлюють свої засоби зв’язку. У січні 2026 року в Україну завезли телефонів та смартфонів на суму 177,8 млн доларів. Це на 49,2% більше, ніж у січні минулого року. За підсумками всього 2025 року імпорт телефонів зріс на 29,5% - до 1,63 млрд доларів.
kadaad1988
24 марта 2026, 15:14
Чинуши и мажеры меняют телефоны. Они покупают самые дорогие модели, а ценники на них просто выросли в разы, отчюда и рост в денежном выражении, но не в количественном.
kadaad1988
24 марта 2026, 15:16
Зеленая помойка продолжет делать все что-бы население беднело, отсюда и переорентация потребителей.
