Пенсии более 12 тысяч: кто в Украине будет получать повышенные выплаты

В Украине обновили минимальные пенсионные гарантии для отдельных категорий граждан. Сумма выплат существенно выросла — почти вдвое по сравнению с прошлым годом — и превысила 12 тысяч гривен. В Пенсионном фонде пояснили, кого именно касаются новые условия и каким образом будет осуществляться начисление, пишет «Судебно-юридическая газета».

О каких выплатах идет речь

Речь идет о нетрудоспособных членах семей погибших военнослужащих, отдавших жизнь при защите Украины. Повышение также предусмотрено для детей, которым вместо пенсионных выплат назначается государственная социальная помощь.

Начиная с марта 2026 года, гарантированный минимальный размер выплат для этой категории установлен на уровне 12 810 грн. Для сравнения, в 2025 году такие суммы составляли около 8 тысяч гривен.

Указанный минимум применяется к каждому нетрудоспособному члену семьи — в частности, родителям, одному из супругов или детям погибшего.

Как меняются выплаты для семей с несколькими получателями

Отдельный подход предусмотрен для семей, в которых выплаты получают два или более человека. В таких случаях действует другой гарантированный уровень.

Отныне каждый получатель имеет право на сумму не менее 10 020 грн. Ранее этот показатель составлял примерно 6 100 грн, что свидетельствует о существенном усилении социальной защиты.

В Пенсионном фонде также сообщили, что начиная с 2027 года указанные выплаты будут подлежать ежегодной индексации.

Как оформить или получить повышенные выплаты

В большинстве случаев перерасчет будет осуществляться автоматически — без дополнительных обращений, если лицо уже получает соответствующие выплаты.

Если же назначение происходит впервые, необходимо подать пакет документов. В него входят: заявление, паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о смерти военнослужащего, а также документы, подтверждающие родственные связи и факт пребывания на иждивении.

В случае, если смерть наступила в результате ранения или контузии, дополнительно подается акт расследования несчастного случая.

Куда обращаться для оформления

Подать документы можно несколькими способами: лично в органы Пенсионного фонда, через электронный портал или в Центре предоставления административных услуг.

В Пенсионном фонде отмечают, что правильность оформления документов и подтверждение статуса заявителя являются определяющими для назначения гарантированных выплат.