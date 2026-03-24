Пенсии более 12 тысяч: кто в Украине будет получать повышенные выплаты

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
24 марта 2026, 13:16 Читати українською

Пенсии более 12 тысяч: кто в Украине будет получать повышенные выплаты

В Украине обновили минимальные пенсионные гарантии для отдельных категорий граждан. Сумма выплат существенно выросла — почти вдвое по сравнению с прошлым годом — и превысила 12 тысяч гривен. В Пенсионном фонде пояснили, кого именно касаются новые условия и каким образом будет осуществляться начисление, пишет «Судебно-юридическая газета».

В Украине обновили минимальные пенсионные гарантии для отдельных категорий граждан.

О каких выплатах идет речь

Речь идет о нетрудоспособных членах семей погибших военнослужащих, отдавших жизнь при защите Украины. Повышение также предусмотрено для детей, которым вместо пенсионных выплат назначается государственная социальная помощь.

Начиная с марта 2026 года, гарантированный минимальный размер выплат для этой категории установлен на уровне 12 810 грн. Для сравнения, в 2025 году такие суммы составляли около 8 тысяч гривен.

Указанный минимум применяется к каждому нетрудоспособному члену семьи — в частности, родителям, одному из супругов или детям погибшего.

Как меняются выплаты для семей с несколькими получателями

Отдельный подход предусмотрен для семей, в которых выплаты получают два или более человека. В таких случаях действует другой гарантированный уровень.

Отныне каждый получатель имеет право на сумму не менее 10 020 грн. Ранее этот показатель составлял примерно 6 100 грн, что свидетельствует о существенном усилении социальной защиты.

В Пенсионном фонде также сообщили, что начиная с 2027 года указанные выплаты будут подлежать ежегодной индексации.

Как оформить или получить повышенные выплаты

В большинстве случаев перерасчет будет осуществляться автоматически — без дополнительных обращений, если лицо уже получает соответствующие выплаты.

Если же назначение происходит впервые, необходимо подать пакет документов. В него входят: заявление, паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о смерти военнослужащего, а также документы, подтверждающие родственные связи и факт пребывания на иждивении.

В случае, если смерть наступила в результате ранения или контузии, дополнительно подается акт расследования несчастного случая.

Куда обращаться для оформления

Подать документы можно несколькими способами: лично в органы Пенсионного фонда, через электронный портал или в Центре предоставления административных услуг.

В Пенсионном фонде отмечают, что правильность оформления документов и подтверждение статуса заявителя являются определяющими для назначения гарантированных выплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

kadaad1988
kadaad1988
24 марта 2026, 15:18
Почему нет напоминаний о пенсиях чинуш и особенно судей, которые сами себе нарисовали пенсии от 100 тысяч гривень и более???
