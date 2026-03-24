Турийский районный суд Волынской области отказал Пенсионному фонду во взыскании более 15 тысяч гривен жилищной субсидии. Суд установил, что факта покупки иностранной валюты не было, а получательница действовала добросовестно. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Пенсионный фонд хочет лишать права на субсидию за покупку валюты
Обстоятельства дела
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области подало в суд иск о взыскании с гражданки 15,4 тыс. грн субсидии, выплаченной с октября 2022 по апрель 2023 года.
Иск базировался на результатах верификации государственных выплат: по данным систем, ответчица якобы приобрела иностранную валюту более чем на 50 тыс. грн. Согласно подпункту 10 пункта 14 Положения № 848 такая операция в течение 12 месяцев до обращения за субсидией лишает права на ее получение.
На этом основании Пенсионный фонд:
- прекратил выплату субсидии;
- требовал добровольного возврата средств;
- после отказа обратился в суд.
Ответчик отрицает факт покупки валюты. Она объяснила, что получила несколько денежных переводов из США от родственника на лечение дочери. Из-за технического сбоя средства поступили в большем объеме — излишек в 88 600 грн она вернула отправителю через SWIFT-перевод. Банк при этом автоматически конвертировал гривны в доллары США, но это не было ее самостоятельной покупкой валюты. Она предоставила соответствующие банковские документы.
Оценка суда
Суд подробно проверил банковские операции и установил, что:
- средства были получены в качестве переводов из-за границы;
- возврат произошел в тот же день через международный платеж;
- конвертация гривны в валюту была технической операцией банка для SWIFT-перевода;
- валютные средства не скапливались и не использовались ответчицей.
Таким образом, операции по покупке иностранной валюты в понимании Положения № 848 не состоялись.
Ключевые правовые выводы
Бремя доказывания — на органе власти: суд подчеркнул, что Пенсионный фонд должен был доказать факт покупки валюты и недобросовестность получательницы, но надлежащих доказательств не предоставил.
Добросовестность получателя презюмируется: согласно статье 1215
Конвертация ≠ покупка валюты: техническая конвертация банком для международного перевода не считается покупкой валюты в контексте ограничений для субсидий.
Ошибки государства не компенсируются гражданину: суд применил подход ЕСПЧ и Большой Палаты Верховного Суда: ошибки в верификации или администрировании выплат не могут переводиться на гражданина.
Решение суда
Суд отказал в удовлетворении иска Пенсионного фонда Волынской области из-за отсутствия доказательств покупки валюты, недобросовестности ответчицы и правовых оснований для возврата субсидии.
