24 марта 2026, 12:43

Пенсионный фонд хочет лишать права на субсидию за покупку валюты

Турийский районный суд Волынской области отказал Пенсионному фонду во взыскании более 15 тысяч гривен жилищной субсидии. Суд установил, что факта покупки иностранной валюты не было, а получательница действовала добросовестно. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Обстоятельства дела

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области подало в суд иск о взыскании с гражданки 15,4 тыс. грн субсидии, выплаченной с октября 2022 по апрель 2023 года.

Иск базировался на результатах верификации государственных выплат: по данным систем, ответчица якобы приобрела иностранную валюту более чем на 50 тыс. грн. Согласно подпункту 10 пункта 14 Положения № 848 такая операция в течение 12 месяцев до обращения за субсидией лишает права на ее получение.

На этом основании Пенсионный фонд:

  • прекратил выплату субсидии;
  • требовал добровольного возврата средств;
  • после отказа обратился в суд.

Ответчик отрицает факт покупки валюты. Она объяснила, что получила несколько денежных переводов из США от родственника на лечение дочери. Из-за технического сбоя средства поступили в большем объеме — излишек в 88 600 грн она вернула отправителю через SWIFT-перевод. Банк при этом автоматически конвертировал гривны в доллары США, но это не было ее самостоятельной покупкой валюты. Она предоставила соответствующие банковские документы.

Оценка суда

Суд подробно проверил банковские операции и установил, что:

  • средства были получены в качестве переводов из-за границы;
  • возврат произошел в тот же день через международный платеж;
  • конвертация гривны в валюту была технической операцией банка для SWIFT-перевода;
  • валютные средства не скапливались и не использовались ответчицей.

Таким образом, операции по покупке иностранной валюты в понимании Положения № 848 не состоялись.

Ключевые правовые выводы

Бремя доказывания — на органе власти: суд подчеркнул, что Пенсионный фонд должен был доказать факт покупки валюты и недобросовестность получательницы, но надлежащих доказательств не предоставил.

Добросовестность получателя презюмируется: согласно статье 1215 Г К Украины и практики Верховного Суда, социальные выплаты не подлежат возврату, если они выплачены добросовестно, отсутствует счетная ошибка и недобросовестность приобретателя.

Конвертация ≠ покупка валюты: техническая конвертация банком для международного перевода не считается покупкой валюты в контексте ограничений для субсидий.

Ошибки государства не компенсируются гражданину: суд применил подход ЕСПЧ и Большой Палаты Верховного Суда: ошибки в верификации или администрировании выплат не могут переводиться на гражданина.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска Пенсионного фонда Волынской области из-за отсутствия доказательств покупки валюты, недобросовестности ответчицы и правовых оснований для возврата субсидии.

Роман Мирончук
JWT
24 марта 2026, 14:24
Який висновок? Міняти треба в обмінниках
