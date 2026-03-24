Выплата до 100 000 грн военным сохраняется даже при лечении последствий ранения — решение Верховного Суда

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) вынес принципиальное решение по делу № 600/367/24 , которое защищает права военнослужащих на получение дополнительного вознаграждения во время длительного лечения. Суд постановил: лечение хронических заболеваний или осложнений, возникших в результате боевой травмы, приравнивается к лечению самого ранения. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть спора: «травма» или «заболевание»?

Конфликт возник между военнослужащим ВСУ и его воинской частью. Боец получил акубаротравму при выполнении задания под Бахмутом (н.п. Красная Гора). В дальнейшем он несколько раз попадал в стационар.

Однако часть отказалась выплачивать ему дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 грн. за определенные периоды госпитализации. Аргумент был формальным: в медицинских документах за эти даты фигурировал диагноз «заболевания», а не непосредственно «ранения». Апелляционный суд поддержал позицию части, считая, что выплата полагается только за «свежую» травму.

Позиция Верховного суда

Верховный Суд не согласился с таким узким толкованием Постановления КМУ № 168. Судьи подчеркнули, что ключевой является причинно-следственная связь, а не лингвистические тонкости в диагнозе.

Главные выводы КАС ВС:

Последствия — часть травмы: лечение заболеваний, развившихся из-за контузии или ранения, охватывается понятием «лечение в связи с ранением».

Непрерывность не обязательна: закон не требует, чтобы военный находился в госпитале без выписки с момента ранения. Если через некоторое время состояние ухудшилось и потребовалась повторная госпитализация именно из-за старого боевого ранения — выплата должна быть произведена.

Решающая роль ВЛК: именно вывод военно-врачебной комиссии, устанавливающий связь травмы с «защитой Родины», является главным основанием для денежного довольствия.

Что необходимо для подтверждения права на выплату?

Чтобы избежать отказов, суд очертил четкую «доказательную модель». Военнослужащий должен подтвердить совокупность следующих фактов:

Обстоятельства: справка о получении травмы при защите Родины.

Форма лечения: Подтверждение именно стационарного пребывания в здравоохранении.

Причинная связь: Медицинские документы и выводы ВЛК должны указывать, что текущее лечение (даже если это заболевание) является прямым следствием той же боевой травмы.

«Отказывать в выплате только потому, что текущий диагноз сформулирован как „заболевание“, а не „травма“, является формальным подходом, противоречащим сущности социальных гарантий», — говорится в решении суда.

Практическое значение

Это решение фактически ставит точку в распространенной практике воинских частей экономить на выплатах раненым бойцам. Теперь юридически закреплено: если здоровье подорвано на фронте, государство обязано поддерживать военного в течение всего срока стационарной реабилитации и лечения осложнений.