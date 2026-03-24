Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: сколько придется заплатить

В 2026 году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов для семьи из четырех человек будет стоить около 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Об этом говорится в расчетах ученых ННЦ «Институт аграрной экономики».

Во сколько обойдется корзина

«По расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2026 года традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся семье из четырех человек примерно в 1903,19 грн, то есть на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1663,26 грн», — говорится в сообщении.

В частности, стоимость основной составляющей пасхальной корзины — домашней пасхи, испеченной по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит 266,89 грн/кг, что на 14,6% превышает стоимость прошлогодней паски.

Такое подорожание ученые объясняют существенным ростом цен на основные продуктовые позиции:

яйца (+19,3%),

сливочное масло (+6,8%),

молоко (+49,6%),

муку (+38,6%),

дрожжи (+12,8%),

изюм (+14,1%).

Единственным продуктом, который подешевел по сравнению с прошлым годом, является сахар (-18%).

Впрочем, в магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, считают в ИАЭ, ведь цена зависит от ингредиентов и украшения выпечки.

Традиционно самыми дорогими составляющими пасхальной корзины остаются мясные продукты. Так, за домашнюю колбасу (0,5 кг) придется заплатить 287,5 грн (550−600 грн/кг), за буженину (0,5 кг) — 353 грн (687−725 грн/кг). Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года — 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220−270 грн/кг.

По сравнению с прошлым годом стоимость буженины увеличилась на 16,5 %, домашней колбасы — на 35,3 %, сала — на 0,4 %.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за:

твердый сыр (0,5 кг) — 298 грн (539−650 грн/кг),

сливочное масло (0,5 кг) — 292 грн (110−120 грн за пачку 200 г),

мягкий сыр (0,5 кг) — 157,5 грн (300−330 грн/кг).

По сравнению с 2025 годом стоимость твердого сыра выросла на 3,7 %, мягкого сыра — на 31,3 %, сливочного масла — на 3,1 %.

Цена хрена (200 г) составит 31 грн (28−34 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых компонентов, также символической является стоимость соли (150−200 г) — 6,72 грн.

Если же дополнить традиционную пасхальную корзину другими, необязательными компонентами, такими как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор), — ее стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8 % превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли цены на овощи. Если в прошлом году тепличные помидоры (0,5 кг) стоили до 78 грн (126−189 грн/кг), то в этом весеннем сезоне их цена составляет 187−278 грн/кг. Цена тепличных огурцов в настоящее время составляет 175−275 грн/кг, что почти на 38,5% превышает прошлогодние показатели. Цена на яблоки зависит от сорта и составляет в среднем 25 грн за 0,5 кг (45−55 грн/кг), что на 17,4% дороже, чем в прошлом году.

Бутылка церковного вина «Кагор» в среднем стоит 189 грн (160−220 грн за бутылку).

В ИАЭ отметили, что рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, затруднениями с внутренней перевозкой продукции, а также неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.