Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: сколько придется заплатить

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
24 марта 2026, 11:40

Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: сколько придется заплатить

В 2026 году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов для семьи из четырех человек будет стоить около 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Об этом говорится в расчетах ученых ННЦ «Институт аграрной экономики».

В 2026 году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов для семьи из четырех человек будет стоить около 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году.

Во сколько обойдется корзина

«По расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2026 года традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся семье из четырех человек примерно в 1903,19 грн, то есть на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1663,26 грн», — говорится в сообщении.

В частности, стоимость основной составляющей пасхальной корзины — домашней пасхи, испеченной по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит 266,89 грн/кг, что на 14,6% превышает стоимость прошлогодней паски.

Такое подорожание ученые объясняют существенным ростом цен на основные продуктовые позиции:

  • яйца (+19,3%),
  • сливочное масло (+6,8%),
  • молоко (+49,6%),
  • муку (+38,6%),
  • дрожжи (+12,8%),
  • изюм (+14,1%).

Единственным продуктом, который подешевел по сравнению с прошлым годом, является сахар (-18%).

Впрочем, в магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, считают в ИАЭ, ведь цена зависит от ингредиентов и украшения выпечки.

Традиционно самыми дорогими составляющими пасхальной корзины остаются мясные продукты. Так, за домашнюю колбасу (0,5 кг) придется заплатить 287,5 грн (550−600 грн/кг), за буженину (0,5 кг) — 353 грн (687−725 грн/кг). Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года — 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220−270 грн/кг.

По сравнению с прошлым годом стоимость буженины увеличилась на 16,5 %, домашней колбасы — на 35,3 %, сала — на 0,4 %.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за:

  • твердый сыр (0,5 кг) — 298 грн (539−650 грн/кг),
  • сливочное масло (0,5 кг) — 292 грн (110−120 грн за пачку 200 г),
  • мягкий сыр (0,5 кг) — 157,5 грн (300−330 грн/кг).

По сравнению с 2025 годом стоимость твердого сыра выросла на 3,7 %, мягкого сыра — на 31,3 %, сливочного масла — на 3,1 %.

Цена хрена (200 г) составит 31 грн (28−34 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых компонентов, также символической является стоимость соли (150−200 г) — 6,72 грн.

Если же дополнить традиционную пасхальную корзину другими, необязательными компонентами, такими как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор), — ее стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8 % превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли цены на овощи. Если в прошлом году тепличные помидоры (0,5 кг) стоили до 78 грн (126−189 грн/кг), то в этом весеннем сезоне их цена составляет 187−278 грн/кг. Цена тепличных огурцов в настоящее время составляет 175−275 грн/кг, что почти на 38,5% превышает прошлогодние показатели. Цена на яблоки зависит от сорта и составляет в среднем 25 грн за 0,5 кг (45−55 грн/кг), что на 17,4% дороже, чем в прошлом году.

Бутылка церковного вина «Кагор» в среднем стоит 189 грн (160−220 грн за бутылку).

В ИАЭ отметили, что рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, затруднениями с внутренней перевозкой продукции, а также неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
