Backpack запустила токен BP на Solana, биткоин вызвал раскол в швейцарской банковской династии: что нового

Backpack запустила токен BP на Solana: 25% эмиссии отдано сообществу с возможностью конвертации в акции

Криптобиржа Backpack провела листинг собственного токена BP в сети Solana, сделав акцент на максимальной децентрализации активов на старте. Согласно плану TGE от 23 марта 2026 года, 250 млн токенов (четверть общего предложения) уже распределены между активными трейдерами и владельцами коллекции Mad Lads.

Ключевые особенности токеномики:

Приоритет сообщества: На этапе запуска команда и инвесторы не получили никаких локаций.

Гибридная модель: BP — это не просто биржевой актив. Пользователи, застёкающие токены на срок от 1 года, смогут конвертировать их в реальные акции Backpack.

Стратегические резервы: 37,5% токенов зарезервировано для развития экосистемы, а еще 37,5% останутся в казначействе к моменту выхода компании на IPO.

Strategy увеличила свой биткоин-портфель до 762 099 BTC: детали последней закупки

Компания Strategy продолжает агрессивно наращивать свои криптоактивы. В течение недели, начавшейся 16 марта, институционал приобрел еще 1030 BTC. Сумма сделки составила около $77,6 млн, а средняя стоимость монеты в этой партии зафиксирована на отметке $74 326.

Состояние активов Strategy на сегодняшний день:

Общий баланс: 762 099 BTC.

Совокупные расходы: $57,69 млрд.

Средняя цена входа (за все время): $75694 за BTC.

Стоит отметить, что компания демонстрирует системный подход, регулярно докупая актив в последние месяцы (в частности в декабре, январе и феврале), часто опережая рыночные коррекции. Напомним, что на конец 2025 года резервы компании насчитывали 675 497 BTC.

На момент написания новости цена биткоина составляет $71 286. За сутки актив прибавил в цене 4,21%.

Конфликт поколений: как биткоин повлек раскол в швейцарской банковской династии Сиз

Швейцарский частный банк Banque Syz SA столкнулся с внутренним кризисом на основе цифровой трансформации. Марк Сыз, сын основателя учреждения Эрика Сиза, официально покинул семейный бизнес. Причиной разрыва стали существенные разногласия по интеграции криптотехнологий в традиционную структуру банка. Об этом сообщает Bloomberg.

Марк Сиз продвигал идею присоединения криптокомпании Future Holdings AG к подразделению альтернативных инвестиций Syz Capital. Однако совет директоров заблокировал инициативу, классифицировав риски как чрезмерные. В результате Марк Сиз и его партнер Ричард Байворт вышли из состава банка, чтобы развивать собственные криптопроекты независимо.

Сейчас экстоп-менеджеры работают над созданием одной из крупнейших биткоин-казначейских структур в Европе. Их план включает:

Соединение Future Holdings со шведской H100 Group AB.

Аккумуляцию около 3500 BTC на балансе новой структуры.

Двойной листинг акций в Швеции и Швейцарии.

Несмотря на консервативную позицию родительского банка, Марк Сыз убежден, что регуляторное поле Швейцарии и спрос на цифровые активы обеспечат успех его новой модели, основанной на опыте Майкла Сейлора.

Энтузиазм инвесторов к криптовалютным инструментам заметно снизился

В течение недели с 16 по 20 марта энтузиазм инвесторов относительно криптовалютных инструментов заметно угас. Согласно последнему отчету CoinShares, чистый приток капитала составил всего $230 млн — цифра существенно скромнее по сравнению с предыдущими периодами.

Главным сдерживающим фактором стало состоявшееся 18 марта заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Регулятор оставил ключевую ставку неизменной — в пределах 3,5−3,75%. Рынок воспринял это как «ястребину паузу», что мгновенно отразилось на цифрах:

К заседанию фонды уверенно привлекли $635 млн.

После заседания: через два дня произошел отток на сумму $405 млн.

Конец недели: до пятницы давление продавцов несколько утихло, и ситуация стабилизировалась.

Кроме монетарной политики, настроения игроков давит нестабильность в мире. Военные действия в районе Ближнего Востока создают опасности для мировой логистики. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что ситуация вокруг Ирана несет экономическую неопределенность. В частности, перебои в Ормузском проливе уже толкают цены на нефть вверх. Это чревато новым всплеском инфляции, который традиционно сказывается на спросе на рисковые активы (в том числе и крипту).

«Сейчас сложно оценить реальные масштабы и продолжительность влияния этих событий на экономику США», — отметил Пауэлл.

Несмотря на всеобщее охлаждение, CoinShares называет результаты «обнадеживающими», ведь все региональные площадки завершили неделю «в плюсе»:

США: +$153 млн.

Германия: +$30,2 млн.

Швейцария: +$27,5 млн.

Относительно конкретных монет:

Биткоин ожидаемо стал лидером притока — $219 млн. Однако активизировались и «медведи»: шорт-позиции на биткоин привлекли $6 млн, что указывает на отсутствие единого мнения относительно дальнейшего курса.

Solana продолжает поражать: приток $17 млн длится уже седьмую неделю подряд (в общей сложности $136 млн за этот период).

Ethereum продемонстрировал слабость: после трех недель рост фонды на базе второй криптовалюты потеряли $27,5 млн.