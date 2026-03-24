Backpack запустила токен BP на Solana, биткоин вызвал раскол в швейцарской банковской династии: что нового

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 11:27 Читати українською

Backpack запустила токен BP на Solana, биткоин вызвал раскол в швейцарской банковской династии: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Backpack запустила токен BP на Solana: 25% эмиссии отдано сообществу с возможностью конвертации в акции

Криптобиржа Backpack провела листинг собственного токена BP в сети Solana, сделав акцент на максимальной децентрализации активов на старте. Согласно плану TGE от 23 марта 2026 года, 250 млн токенов (четверть общего предложения) уже распределены между активными трейдерами и владельцами коллекции Mad Lads.

Ключевые особенности токеномики:

  • Приоритет сообщества: На этапе запуска команда и инвесторы не получили никаких локаций.
  • Гибридная модель: BP — это не просто биржевой актив. Пользователи, застёкающие токены на срок от 1 года, смогут конвертировать их в реальные акции Backpack.
  • Стратегические резервы: 37,5% токенов зарезервировано для развития экосистемы, а еще 37,5% останутся в казначействе к моменту выхода компании на IPO.

Strategy увеличила свой биткоин-портфель до 762 099 BTC: детали последней закупки

Компания Strategy продолжает агрессивно наращивать свои криптоактивы. В течение недели, начавшейся 16 марта, институционал приобрел еще 1030 BTC. Сумма сделки составила около $77,6 млн, а средняя стоимость монеты в этой партии зафиксирована на отметке $74 326.

Состояние активов Strategy на сегодняшний день:

  • Общий баланс: 762 099 BTC.
  • Совокупные расходы: $57,69 млрд.
  • Средняя цена входа (за все время): $75694 за BTC.

Стоит отметить, что компания демонстрирует системный подход, регулярно докупая актив в последние месяцы (в частности в декабре, январе и феврале), часто опережая рыночные коррекции. Напомним, что на конец 2025 года резервы компании насчитывали 675 497 BTC.

На момент написания новости цена биткоина составляет $71 286. За сутки актив прибавил в цене 4,21%.

Конфликт поколений: как биткоин повлек раскол в швейцарской банковской династии Сиз

Швейцарский частный банк Banque Syz SA столкнулся с внутренним кризисом на основе цифровой трансформации. Марк Сыз, сын основателя учреждения Эрика Сиза, официально покинул семейный бизнес. Причиной разрыва стали существенные разногласия по интеграции криптотехнологий в традиционную структуру банка. Об этом сообщает Bloomberg.

Марк Сиз продвигал идею присоединения криптокомпании Future Holdings AG к подразделению альтернативных инвестиций Syz Capital. Однако совет директоров заблокировал инициативу, классифицировав риски как чрезмерные. В результате Марк Сиз и его партнер Ричард Байворт вышли из состава банка, чтобы развивать собственные криптопроекты независимо.

Сейчас экстоп-менеджеры работают над созданием одной из крупнейших биткоин-казначейских структур в Европе. Их план включает:

  • Соединение Future Holdings со шведской H100 Group AB.
  • Аккумуляцию около 3500 BTC на балансе новой структуры.
  • Двойной листинг акций в Швеции и Швейцарии.

Несмотря на консервативную позицию родительского банка, Марк Сыз убежден, что регуляторное поле Швейцарии и спрос на цифровые активы обеспечат успех его новой модели, основанной на опыте Майкла Сейлора.

Энтузиазм инвесторов к криптовалютным инструментам заметно снизился

В течение недели с 16 по 20 марта энтузиазм инвесторов относительно криптовалютных инструментов заметно угас. Согласно последнему отчету CoinShares, чистый приток капитала составил всего $230 млн — цифра существенно скромнее по сравнению с предыдущими периодами.

Главным сдерживающим фактором стало состоявшееся 18 марта заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Регулятор оставил ключевую ставку неизменной — в пределах 3,5−3,75%. Рынок воспринял это как «ястребину паузу», что мгновенно отразилось на цифрах:

  • К заседанию фонды уверенно привлекли $635 млн.
  • После заседания: через два дня произошел отток на сумму $405 млн.
  • Конец недели: до пятницы давление продавцов несколько утихло, и ситуация стабилизировалась.

Кроме монетарной политики, настроения игроков давит нестабильность в мире. Военные действия в районе Ближнего Востока создают опасности для мировой логистики. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что ситуация вокруг Ирана несет экономическую неопределенность. В частности, перебои в Ормузском проливе уже толкают цены на нефть вверх. Это чревато новым всплеском инфляции, который традиционно сказывается на спросе на рисковые активы (в том числе и крипту).

«Сейчас сложно оценить реальные масштабы и продолжительность влияния этих событий на экономику США», — отметил Пауэлл.

Несмотря на всеобщее охлаждение, CoinShares называет результаты «обнадеживающими», ведь все региональные площадки завершили неделю «в плюсе»:

  • США: +$153 млн.
  • Германия: +$30,2 млн.
  • Швейцария: +$27,5 млн.

Относительно конкретных монет:

Биткоин ожидаемо стал лидером притока — $219 млн. Однако активизировались и «медведи»: шорт-позиции на биткоин привлекли $6 млн, что указывает на отсутствие единого мнения относительно дальнейшего курса.

Solana продолжает поражать: приток $17 млн длится уже седьмую неделю подряд (в общей сложности $136 млн за этот период).

Ethereum продемонстрировал слабость: после трех недель рост фонды на базе второй криптовалюты потеряли $27,5 млн.

Источник: Минфин
