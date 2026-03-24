Неизвестные трейдеры поставили 580 млн долларов на обвал цен на нефть за 15 минут до заявления Трампа

Неизвестные игроки на финансовых рынках сделали массовые ставки на падение цен на нефть на общую сумму около 580 млн долларов всего за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о начале мирных переговоров с Ираном. Этот идеальный тайминг позволил инсайдерам получить сверхприбыль на фоне глобальной распродажи энергоресурсов и последующего скачка фондовых индексов. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на Financial Times.

Хронология идеальной сделки

Между 6:49 и 6:50 утра по нью-йоркскому времени наблюдалась аномальная рыночная активность: из рук в руки перешло около 6200 фьючерсных контрактов (сделок на покупку или продажу актива в будущем по заранее фиксированной цене) на эталонные марки нефти Brent и West Texas Intermediate (WTI).

Показательно, что объемы торгов по обеим маркам синхронно и резко подскочили ровно за 27 секунд до 6:50 утра. Все это произошло за 15 минут до того, как в 7:04 утра Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение о якобы «продуктивных переговорах» с Тегераном по поводу завершения войны. Кроме того, фьючерсы на американский фондовый индекс S&P 500 начали расти в цене через несколько мгновений после аномальных нефтяных сделок. На данный момент остается невыясненным, стояла ли за этими операциями одна крупная корпоративная структура или действовала скоординированная сеть инсайдеров.

Реакция рынка: обвал цен и быстрое опровержение

Пост американского президента мгновенно подействовал как катализатор. Мировые энергетические рынки охватила масштабная распродажа, в то время как европейские акции и американские индексы начали расти на фоне ожиданий деэскалации.

В результате цена на нефть марки WTI, которая непосредственно перед публикацией Трампа держалась выше $98 за баррель, к 18:00 по нью-йоркскому времени обвалилась примерно до $89,50. Между тем индекс S&P 500 по итогам торгового дня прибавил 1,05%.

Однако иллюзия дипломатического прорыва продлилась недолго: позже в тот же день спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в сети X категорически опроверг сам факт проведения каких-либо переговоров между Вашингтоном и Тегераном, что еще больше усилило волатильность на рынках.

Ставки на перемирие через Polymarket и расследование регулирующих органов

Согласно данным отраслевых аналитиков, аномальная инсайдерская активность была зафиксирована не только на рынке классических фьючерсов, но и на платформах прогнозов. Непосредственно перед постом Трампа группа из 10 недавно созданных аккаунтов на криптоплатформе Polymarket сделала серию крупных ставок (на сумму более $160 тыс.) на прекращение огня между США и Ираном до конца месяца. Один из этих аккаунтов ранее успешно делал ставки на военные удары по Ирану, а перед заявлением о переговорах резко изменил позицию. После публикации Трампа нереализованная прибыль этих криптотрейдеров стремительно превысила $300 тыс. Это совпадает с недавними директивами Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая в феврале 2026 года официально заявила о намерении более жестко преследовать и штрафовать участников рынка за политический инсайдерский трейдинг как на биржах, так и на платформах прогнозов.