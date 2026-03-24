FinAwards 2026: кто ещё успеет попасть на церемонию вручения главной финансовой премии года

Уже на этой неделе премия FinAwards 2026 определит лучших в финансовой сфере Украины. Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая состоится 27 марта в Киеве. Все, кто хочет посетить мероприятие вживую, еще имеют возможность присоединиться, приобретя билеты на сайте премии .

Рекордный интерес к голосованию

Известно, что уже много лет подряд FinAwards — главная премия мира финансов, в которой награды получают лидеры рынка, профильные эксперты, банки, финкомпании и представители их команд. FinAwards — самое ожидаемое событие, где участники рынка подводят итоги предыдущих достижений и формируют новые ориентиры.

В 2026 году премия имеет семь категорий номинаций:

Банки

Микрофинансовые компании

Страховые компании

Fintech-компании

Инвестиционные компании

Платежные компании

Блоги и каналы о финансах

В каждой из категорий от двух до четырнадцати номинаций. Победителей выбирают в несколько этапов — путем голосования пользователей и оценки экспертного жюри.

В этом году к голосованию присоединилось рекордное количество пользователей — более 73 000 (!). Организаторы премии — сайты «Минфин» и Finance.ua — искренне благодарны каждому, кто присоединился и внес свой вклад в определение победителей.

В жюри в этом году более 40 профильных экспертов рынка. Среди них — представители банков, МФО, профессиональные инвесторы, финансовые аналитики, представители команд «Минфин» и Finance.ua. Например, в жюри вошли директор по развитию в государственном секторе Mastercard Константин Кошеленко, председатель правления АО «Идея Банк» Михаил Власенко, председатель правления АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» Ирина Староминская, коммерческий директор «Твоё Коло» Егор Лисничий и другие.

Как успеть присоединиться к FinAwards 2026?

Посетить церемонию награждения вживую могут все желающие. Для этого достаточно приобрести билеты по ссылке.

Офлайн-участие в FinAwards 2026 — это возможность стать частью одного из важнейших событий финансового мира, где соберутся лидеры рынка. В рамках нетворкинга вы сможете в неформальной обстановке лично пообщаться с представителями банков и финансовых компаний, обсудить тренды, достижения, планы на будущее или даже договориться о сотрудничестве.

Проведение премии стало возможным благодаря мощной поддержке лидеров рынка. В этом году FinAwards 2026 объединила лучших: нашего генерального партнера ПУМБ, технологического партнера monobank, золотого партнера «Авентус Украина» и серебряного партнера NovaPay. Также мы рады приветствовать среди партнеров компании Monto и Moneyveo, чей вклад в развитие индустрии неоценим. Дополнительно благодарим Renome Smart, которая уже 35 лет является архитектором цифровой трансформации банковского рынка.

Мы позаботились не только о деловой части, но и о вашем комфорте и настроении. В течение дня на локации вас будет угощать невероятным ароматным кофе наш партнер Gemini, а особого драйва и вечерней атмосферы добавит легендарный партнер Jack Daniel’s.

Организаторы FinAwards 2026 искренне благодарят всех партнеров за поддержку и совместное развитие финансового ландшафта Украины. Успейте забронировать последние билеты — встретимся уже в эту пятницу!​