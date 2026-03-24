FinAwards 2026: кто ещё успеет попасть на церемонию вручения главной финансовой премии года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 10:15 Читати українською

FinAwards 2026: кто ещё успеет попасть на церемонию вручения главной финансовой премии года

Уже на этой неделе премия FinAwards 2026 определит лучших в финансовой сфере Украины. Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая состоится 27 марта в Киеве. Все, кто хочет посетить мероприятие вживую, еще имеют возможность присоединиться, приобретя билеты на сайте премии.

Рекордный интерес к голосованию

Известно, что уже много лет подряд FinAwards — главная премия мира финансов, в которой награды получают лидеры рынка, профильные эксперты, банки, финкомпании и представители их команд. FinAwards — самое ожидаемое событие, где участники рынка подводят итоги предыдущих достижений и формируют новые ориентиры.

В 2026 году премия имеет семь категорий номинаций:

  • Банки
  • Микрофинансовые компании
  • Страховые компании
  • Fintech-компании
  • Инвестиционные компании
  • Платежные компании
  • Блоги и каналы о финансах

В каждой из категорий от двух до четырнадцати номинаций. Победителей выбирают в несколько этапов — путем голосования пользователей и оценки экспертного жюри.

В этом году к голосованию присоединилось рекордное количество пользователей — более 73 000 (!). Организаторы премии — сайты «Минфин» и Finance.ua — искренне благодарны каждому, кто присоединился и внес свой вклад в определение победителей.

В жюри в этом году более 40 профильных экспертов рынка. Среди них — представители банков, МФО, профессиональные инвесторы, финансовые аналитики, представители команд «Минфин» и Finance.ua. Например, в жюри вошли директор по развитию в государственном секторе Mastercard Константин Кошеленко, председатель правления АО «Идея Банк» Михаил Власенко, председатель правления АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» Ирина Староминская, коммерческий директор «Твоё Коло» Егор Лисничий и другие.

Как успеть присоединиться к FinAwards 2026?

Посетить церемонию награждения вживую могут все желающие. Для этого достаточно приобрести билеты по ссылке.

Офлайн-участие в FinAwards 2026 — это возможность стать частью одного из важнейших событий финансового мира, где соберутся лидеры рынка. В рамках нетворкинга вы сможете в неформальной обстановке лично пообщаться с представителями банков и финансовых компаний, обсудить тренды, достижения, планы на будущее или даже договориться о сотрудничестве.

Проведение премии стало возможным благодаря мощной поддержке лидеров рынка. В этом году FinAwards 2026 объединила лучших: нашего генерального партнера ПУМБ, технологического партнера monobank, золотого партнера «Авентус Украина» и серебряного партнера NovaPay. Также мы рады приветствовать среди партнеров компании Monto и Moneyveo, чей вклад в развитие индустрии неоценим. Дополнительно благодарим Renome Smart, которая уже 35 лет является архитектором цифровой трансформации банковского рынка.

Мы позаботились не только о деловой части, но и о вашем комфорте и настроении. В течение дня на локации вас будет угощать невероятным ароматным кофе наш партнер Gemini, а особого драйва и вечерней атмосферы добавит легендарный партнер Jack Daniel’s.

Организаторы FinAwards 2026 искренне благодарят всех партнеров за поддержку и совместное развитие финансового ландшафта Украины. Успейте забронировать последние билеты — встретимся уже в эту пятницу!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами