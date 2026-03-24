Покупка жилья в новостройке стала более рискованной: как не потерять деньги

Покупка квартиры в новостройке в Украине в 2026 году по-прежнему остается инвестицией с повышенным риском. Эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE рассказала, как правильно выбрать объект строительства, если вы хотите вложить деньги в квартиру.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Риски покупки квартиры в новострое

Самая большая головная боль покупателей — это вечное ожидание ключей. Берещак отмечает, что сегодня ситуация со сроками довольно неутешительная.

«Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК у нас сейчас достигают 18−24 месяцев», — говорит эксперт.

По сути, инвестор превращается в беспроцентного кредитора, который просто ждет, пока застройщик найдет ресурсы, чтобы достроить обещанное.

Проблема еще и в том, как именно девелоперы распоряжаются деньгами. Многие привыкли строить за счет новых продаж: деньги с новых объектов шли на достройку старых. Во время кризиса эта пирамида рухнула.

«Деньги покупателя — они не в мечте, а в риске», — метко подчеркивает Берещак.

Если у компании нет собственного финансового «плеча», объект легко может превратиться в очередной долгострой.

Как проверить застройщика перед покупкой

Не верьте отчетам в отделах продаж — лучше устройте собственное наблюдение. Если за окном теплый сезон, нормальный темп для монолита — это около 5−6% готовности в месяц. Если же вы приходите к забору раз в несколько недель и видите ту же картину — это повод серьезно задуматься.

Берещак советует не просто смотреть на наличие техники, а оценивать реальный прогресс.

«Вы должны видеть, что этажи растут, а не просто движутся краны», — подчеркивает она.

Сейчас это легко проверить даже из другого города — большинство вменяемых застройщиков ведут трансляции или публикуют подробные фотоотчеты. Понаблюдайте за объектом хотя бы два-три месяца, прежде чем нести деньги в кассу.

«еОселя» и рассрочка от застройщика

Есть ли какие-то признаки надежности? Да, например, участие в госпрограмме «еОселя». Банки и государственные структуры проводят собственную проверку застройщика, так что это своего рода «знак качества». Правда, условия там подходят не всем из-за высокого первоначального взноса.

В качестве альтернативы Берещак советует рассматривать длительную рассрочку от самого застройщика (на 5−7 лет). Если компания готова ждать ваших платежей так долго, это обычно означает, что у них есть запас прочности и стабильная модель финансирования, а не просто желание «закрыть дыру» вашим взносом здесь и сейчас.