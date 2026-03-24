Покупка жилья в новостройке стала более рискованной: как не потерять деньги

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 9:23 Читати українською

Покупка жилья в новостройке стала более рискованной: как не потерять деньги

Покупка квартиры в новостройке в Украине в 2026 году по-прежнему остается инвестицией с повышенным риском. Эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE рассказала, как правильно выбрать объект строительства, если вы хотите вложить деньги в квартиру.

Покупка квартиры в новостройке в Украине в 2026 году по-прежнему остается инвестицией с повышенным риском.

Риски покупки квартиры в новострое

Самая большая головная боль покупателей — это вечное ожидание ключей. Берещак отмечает, что сегодня ситуация со сроками довольно неутешительная.

«Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК у нас сейчас достигают 18−24 месяцев», — говорит эксперт.

По сути, инвестор превращается в беспроцентного кредитора, который просто ждет, пока застройщик найдет ресурсы, чтобы достроить обещанное.

Проблема еще и в том, как именно девелоперы распоряжаются деньгами. Многие привыкли строить за счет новых продаж: деньги с новых объектов шли на достройку старых. Во время кризиса эта пирамида рухнула.

«Деньги покупателя — они не в мечте, а в риске», — метко подчеркивает Берещак.

Если у компании нет собственного финансового «плеча», объект легко может превратиться в очередной долгострой.

Как проверить застройщика перед покупкой

Не верьте отчетам в отделах продаж — лучше устройте собственное наблюдение. Если за окном теплый сезон, нормальный темп для монолита — это около 5−6% готовности в месяц. Если же вы приходите к забору раз в несколько недель и видите ту же картину — это повод серьезно задуматься.

Берещак советует не просто смотреть на наличие техники, а оценивать реальный прогресс.

«Вы должны видеть, что этажи растут, а не просто движутся краны», — подчеркивает она.

Сейчас это легко проверить даже из другого города — большинство вменяемых застройщиков ведут трансляции или публикуют подробные фотоотчеты. Понаблюдайте за объектом хотя бы два-три месяца, прежде чем нести деньги в кассу.

«еОселя» и рассрочка от застройщика

Есть ли какие-то признаки надежности? Да, например, участие в госпрограмме «еОселя». Банки и государственные структуры проводят собственную проверку застройщика, так что это своего рода «знак качества». Правда, условия там подходят не всем из-за высокого первоначального взноса.

В качестве альтернативы Берещак советует рассматривать длительную рассрочку от самого застройщика (на 5−7 лет). Если компания готова ждать ваших платежей так долго, это обычно означает, что у них есть запас прочности и стабильная модель финансирования, а не просто желание «закрыть дыру» вашим взносом здесь и сейчас.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 марта 2026, 9:30
#
А что по этому поводу думают депутаты южанина и железняк?
+
+15
Fuzzy
Fuzzy
24 марта 2026, 10:34
#
Одна з небагатьох адекватних статей щодо нерухомки. зазвичай — дефіцит метрів і все буде тілько дорожать
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает financialGenius и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами