В Украине непроданные продукты будут отдавать людям

Министерство экономики совместно с Украинской федерацией продовольственных банков приступило к работе над внедрением системы фудбенкинга — механизма, который позволит передавать пригодные к употреблению продукты питания от бизнеса социально уязвимым слоям населения. Соответствующий меморандум уже подписан, а законодательные изменения планируется разработать в ближайшие месяцы. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Утилизация продуктов

По его словам, ежегодно в Украине утилизируется до 2,5−2,7 млн тонн продовольствия, значительная часть которого еще пригодна к употреблению. В то же время более 12,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, что делает внедрение фудбенкинга не только экономически целесообразным, но и социально необходимым.

«Ежегодно в Украине может утилизироваться до 2,5 миллиона тонн продовольствия — это до 15−20% от объемов производства и потребления. Наша задача — максимально сократить эти потери и направить такие продукты на поддержку людей, которые в этом нуждаются», — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Как будет работать фудбенкинг

Фудбенкинг предусматривает четкую модель взаимодействия: производители и ритейлеры будут передавать непроданные, но безопасные продукты в банки продовольствия — некоммерческие организации, которые будут осуществлять их сортировку, хранение и формирование продуктовых наборов. В дальнейшем эти продукты или готовые блюда будут бесплатно передаваться людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас такая практика в Украине существует на добровольных началах, однако цель государства — сделать ее системной.

Для этого планируется принятие отдельного закона «О продовольственных банках», а также внесение изменений в налоговое и экологическое законодательство. В частности, речь идет о введении двух типов сроков годности, налоговых стимулах для бизнеса и обязанности крупных ритейлеров передавать непроданные продукты.

Что это даст

Ожидается, что внедрение системы фудбенкинга позволит:

сократить объемы пищевых отходов и расходы на их утилизацию (которые сейчас достигают почти 9,6 млрд грн в год);

обеспечить продовольствием миллионы украинцев, в частности внутренне перемещенных лиц, пенсионеров и людей с инвалидностью;

снизить нагрузку на государственный бюджет;

создать дополнительные стимулы для социально ответственного бизнеса.

Важно, что все требования к безопасности пищевых продуктов останутся неизменными. Контроль будут осуществлять соответствующие государственные органы, а ответственность за качество и надлежащие условия хранения будут нести банки продовольствия.

Тарас Высоцкий добавил, что на данный момент промежуточная цель — до 50% нереализованных, но пригодных продуктов направлять на социальные нужды. В долгосрочной перспективе — до 80%, что будет соответствовать лучшим европейским практикам.

Напомним

Продовольственные банки (food banks) — это глобальная сеть логистических хабов, специализирующихся на перераспределении излишков еды от производителей к тем, кто в ней нуждается. Это не просто благотворительные столовые, а мощные организации, сочетающие борьбу с голодом и защиту окружающей среды. Первый продовольственный банк был основан в 1967 году в городе Феникс, штат Аризона (США).