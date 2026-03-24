Правила кешбэка: как банки возвращают деньги за ежедневные покупки украинцев

С марта 2026 года программа «Национальный кешбэк» изменила условия — вместо стандартных 10% за все товары украинского производства, теперь размер кешбэка дифференцирован — 5% или 15%, в зависимости от категории товаров. Однако, кроме «Национального кешбэка», у большинства украинских банков есть собственные программы, позволяющие клиентам возвращать часть потраченных денег. Как экономить на ежедневных покупках, комбинируя скидки торговых сетей и маркетплейсов с кешбэком, читайте в материале «Минфин».

Как работает кешбэк

Кешбэк — это банковская программа лояльности, по которой клиенту возвращают часть денег, потраченных на покупки с карты. Обычно речь идет о небольшом проценте — в среднем от 1% до 5% от расходов. Если речь идет о партнерских программах между банком и конкретной торговой сетью, сетью АЗС, то кешбэк может достигать и 25−30%. Однако такие повышенные начисления обычно краткосрочные.

«За последние годы кешбэк на рынке прошел трансформацию от модели „фиксированный процент на все покупки“ до более гибких моделей — с выбором категорий на месяц, промо-периодами и партнерскими предложениями, — объясняют в Банке Кредит Днепр, — проценты кешбэка по самым популярным категориям, в частности, продукты питания, аптеки, одежда, менялись, в зависимости от сезона и маркетинговых кампаний. Банк Кредит Днепр подходит к программе лояльности клиентоориентированно. Сегодня мы предлагаем клиентам 5 категорий кешбэка: 4 по выбору клиента и 1 — по умолчанию от банка — за оплату одежды и обуви кредитной картой Kasta Visa Card от Банка Кредит Днепр. Кроме того, в Банке действует партнерский кешбэк, который позволяет получать дополнительные вознаграждения за оплату покупок и услуг от определенных партнеров. Таким образом, максимально клиент может заработать до 1 000 грн в месяц, сочетая стандартные категории и партнерские предложения».

Собственно, возможность выбирать несколько категорий, где за оплату покупок начисляется кешбэк, теперь предлагают большинство банков. Например, monobank ежемесячно предлагает выбрать две категории от банка и множество предложений от партнеров, по которым можно получить до 20% кешбэка. В ПУМБ можно выбрать 5 категорий от банка и множество — от партнеров. При этом в ПУМБ предупреждают, что у предложений от партнера есть преимущество над категориями от Банка при начислении вознаграждения.

«То есть при покупке товаров или услуг, относящихся одновременно к категориям кешбэка от банка и от партнера, начисление вознаграждения будет производиться только согласно условиям партнера, — предупреждают в ПУМБ. — Начисление кешбэка не предусмотрено для операций наложенных платежей, осуществленных через любые почтовые сервисы, а также при переводе средств продавцу на счет».

В 2024 году Приват запустил программу лояльности «Привет», которая позволяет клиентам банка самостоятельно выбирать и активировать предложения кешбэка и скидок от ведущих брендов.

«Индивидуальные предложения скидок и кешбэков для каждого клиента подбираются с помощью искусственного интеллекта на основе тщательного анализа интересов и истории покупок человека. Поэтому у каждого клиента „Привета“ есть абсолютно уникальная подборка выгодных предложений. Список доступных кешбэков и скидок от постоянных и новых партнеров программы обновляются ежедневно, поэтому стоит хотя бы раз в неделю пересматривать и активировать свежие предложения», — объясняют в пресс-службе банка.

Обратите внимание: часто банки предлагают более высокий кешбэк за расчеты кредитными средствами, чем собственными. Скажем, для популяризации кредитной карты Kasta Visa Card Банк Кредит Днепр в категории «Развлечения и спорт» вернет 0,5% при оплате собственными средствами и 10% при оплате кредитными. В некоторых категориях процент кешбэка может достигать и 20%.

«Наша цель — чтобы кешбэк был ощутимой выгодой для клиента, и в то же время был сбалансированным и стабильным элементом программы лояльности», — объясняют в банке.

Сколько денег можно вернуть за покупки благодаря кешбэку

В основном банки лимитируют объем средств, которые можно аккумулировать благодаря программам кешбэка. Обычно это 500−10 000 грн в месяц. МТБ и Идея Банк позволят накопить до 1 000 грн, но здесь нельзя выбирать категории. В Юнекс Банке можно накопить до 3 000 грн, но поскольку кешбэк здесь до 1,5% по всем операциям, то накопить такую сумму будет непросто.

«Средний размер кешбэка, который получает один активный участник программы Банка Кредит Днепр, составляет около 250 грн в месяц. В целом по программе кешбэка в 2025 году мы выплатили почти 5,5 млн грн. Размер индивидуальных выплат напрямую зависит от активности клиента, в частности, от частоты расчетов картой, среднего чека и выбранных категорий», — объясняют в Банке Кредит Днепр.

В банке уточнили, что на сегодняшний день программой кешбэка пользуются более 20% активных клиентов, и их доля постоянно растет.

Чтобы получать максимальную выгоду, логично иметь несколько карт с кешбэком. Скажем, тем, кто часто путешествует, оптимально рассчитываться за поездки картами банка, где возвращают самый высокий процент в категории «Транспорт», если человек (или кто-то из его родственников болеет), тогда актуальная категория «Аптеки», автомобилистам — АЗС. Самый популярный набор: супермаркеты, одежда и обувь, транспорт, АЗС, аптеки и коммунальные услуги.

По данным Приватбанка, самыми популярными категориями предложений, которыми чаще всего пользуются участники программы, являются бытовая и энергосберегающая техника, одежда и обувь, кино и развлечения. Также активно пользуются скидками и кешбэками в магазинах для здоровья и красоты, кафе и ресторанах, при оплате коммунальных услуг и заправляя авто.

Как вывести деньги и нужно ли платить налог

Обычно вывести накопленный кешбэк можно тогда, когда накопилось как минимум 100 грн. Хотя отдельные банки позволяют вывести любую сумму, даже если это 10−15 грн. И здесь следует хорошенько прочитать условия программы лояльности. Ведь может оказаться, что накопленные средства могут «сгореть», если их не использовать до определенной даты, или не выполнить других условий. Например, Райффайзен Банк предупреждает, что накопленный кешбэк могут аннулироваться, если есть просроченная задолженность, или если нет операций по счетам Raif в течение 6 месяцев.

Также начисленный кешбэк будет отменен, если вы вернули купленный товар.

Важно: при выводе кешбэка на карту придется уплатить налог — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. То есть в общей сложности 23%. Этот налог удерживается автоматически. То есть если вы накопили 100 гривен, на карту получите 77 грн.

Что касается государственной программы «Национальный кешбэк», то государство компенсирует 5% на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%, и 15% в категориях, где доля импорта превышает 35% стоимости купленных украинских товаров. Такой кешбэк не облагается налогом.

Избежать уплаты налога иногда можно, если в рамках партнерской программы банка и, скажем, маркетплейса накопленный кешбэк можно не выводить на карту, а использовать как часть оплаты за последующие покупки.

Почему все чаще вместо скидок предлагают кешбэк

На самом деле, комбинируя скидки в магазине, «Национальный кешбэк» и кешбэк банка, можно сэкономить приличную сумму. В то же время эксперты не ожидают, что именно наличие выгодных программ возврата потраченных средств может побуждать клиента перейти от одного банка к другому.

«Кешбэк действительно является важным фактором при выборе карты для ежедневных покупок — он усиливает лояльность клиентов и стимулирует безналичные расчеты. В то же время решение „изменить основной банк“ обычно определяется не только кешбэком. На выбор клиента влияют также удобство мобильного приложения, уровень сервиса, тарифная политика, кредитные возможности и общий клиентский опыт, — говорят в Банке Кредит Днепр. — По нашим наблюдениям, в случае появления более выгодного предложения на рынке клиенты чаще открывают дополнительную карту для отдельных расходов, чем полностью мигрируют в другой банк».

При этом в банке отмечают, что риск оттока клиентов при отмене программы кешбэка наиболее ощутимый среди активных пользователей, которые регулярно получают выгоду от программы.

«Именно поэтому мы рассматриваем кешбэк, как элемент долгосрочной ценности, помогающий удерживать клиентов и формировать их лояльность к банку», — отмечают в Банке Кредит Днепр.

Эксперт по маркетингу, основатель Marketing Club Lviv Наталья Головачко соглашается, что кешбэк для банков или других сервисов — это игра в долгую.

«Кешбэк для банков и сервисов — не просто способ „дать выгоду“, но и инструмент более долгой привязки клиента к бренду. Скидка работает по принципу „здесь и сейчас“. Потребитель оплатил меньше и побежал дальше, забыв, благодаря какому бренду выгода. Кешбэк работает иначе, формируя привычку возвращаться, накапливать бонусы, проверять приложение, снова выбирать именно этот банк или сервис. Это как игра в долгую: на лояльность, регулярное взаимодействие, чувство причастности к бренду», — говорит она.

По словам Натальи Головачко, с точки зрения маржинальности, кешбэк часто более выгодный его организатору. «Скидка — мгновенная потеря части прибыли. У кешбэка обычно есть условия: его следует использовать в конкретный срок, в определенных категориях услуг. Часть таких бонусов не используется, часть — возвращается в систему последующей покупкой. Для бизнеса это более управляемый инструмент. К тому же более сильный в коммуникации. „Получи до 30% кешбэка“ часто звучит эмоционально более весомо, чем просто „скидка 10%“. Не просто как экономия, скорее, ощущение вознаграждения», — говорит она.

По ее словам, это подобная ситуация с акциями в кафе. Если человеку дали разовую скидку в кафе или печенье бонусом, он, вероятно, не вспомнит название заведения. Если же каждый пятый кофе + пирожное в подарок — почему бы в течение недели не пить кофе именно здесь, получив сладкую пятницу. В банках логика та же в разрезе ежедневных финансовых привычек.