С 16 по 20 марта в системе Prozorro.Продажи состоялось 7 онлайн-аукциона субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Лоты были представлены в Закарпатской и Житомирской областях. Общая площадь представленных участков — 66,65 гектаров.
Земельный банк назвал стоимость субаренды государственной земли
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Ключевые результаты за неделю:
- Суммарный результат аукционов — 164 тыс грн + 32 тыс грн НДС.
- Потенциальный экономический эффект от торгов — 196 тыс грн с НДС.
- Количество предложений от участников — 14.
- Средняя стоимость субаренды за 1 гектар — 2462 грн.
Какие самые дорогие лоты
Самый дорогой участок на этой неделе — на Закарпатье площадью 57,90 га. Ее финальная стоимость составила 151500 грн. Стоимость гектара этого участка — 2 616 грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии