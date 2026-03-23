Американские горки: как Трамп вызвал колебания рынка на $3 трлн всего за полчаса

Словесные высказывания американского президента превратили главный фондовый индекс США в инструмент для беспрецедентных спекуляций. За считанные минуты искусственно созданный информационный фон спровоцировал колебания рыночной капитализации на триллионы долларов , продемонстрировав абсолютную уязвимость торговых систем перед непроверенными политическими заявлениями.

Анатомия манипуляции

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что переговоры между Вашингтоном и Ираном якобы были «продуктивными». Эта единственная фраза мгновенно стала триггером для финансовых рынков. За считанные минуты капитализация индекса S&P 500 (который отслеживает стоимость 500 крупнейших американских корпораций) взлетела примерно на $2 трлн. Такой аномальный рост не имел под собой никаких фундаментальных экономических оснований или подтвержденных соглашений, а базировался исключительно на политическом популизме.

Опровержение и каскадный обвал

Однако иллюзия геополитического прорыва рассеялась так же быстро, как и возникла. Вскоре после заявления Белого дома представители Ирана официально опровергли сам факт проведения каких-либо переговоров. Рынок молниеносно развернулся в обратном направлении. Следствием этого стала жесткая и хаотичная распродажа активов, из-за которой индекс S&P 500 внезапно потерял около $1 трлн своей стоимости.

Цена одного слова

Общая амплитуда колебаний капитализации американского фондового рынка достигла феноменальных 3 трлн долларов. Весь этот спекулятивный цикл — от искусственного завышения стоимости акций до их неизбежного обвала — произошёл менее чем за час.