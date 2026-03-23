На межбанковском валютном рынке Украины курс доллара США приблизился к психологической отметке 44 грн. На сегодня торги проходят в диапазоне 43,99−44,03 грн за доллар. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Гривна под двойным ударом: дорожают и доллар, и евро
Как отмечает эксперт, на глобальных рынках наблюдается возобновление позиций евро, что дополнительно влияет на валютную динамику в Украине.
В результате гривна ослабляется одновременно по отношению к двум ключевым валютам — как доллару США, так и евро.
Источник: Минфин
