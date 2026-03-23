НБУ определил новые курсы валют на вторник

Нацбанк определил курсы гривны к иностранным валютам на вторник, 24 марта. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, евро подорожал на 20 копеек, а курс доллара практически не изменился.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Курс доллара

На вторник НБУ установил следующий курс доллара: 43,83 грн. Это на 1 копейку больше, чем в понедельник (43,82).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке 50,88 грн, что на 20 копеек больше, чем в понедельник (50,68).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на вторник: 11,85 грн (в понедельник курс составлял 11,93 грн).

