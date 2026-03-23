Законодательство предусматривает ситуации, когда декларацию должен подавать не сам налогоплательщик, а другое уполномоченное лицо. Это определено Налоговым кодексом Украины и связано с обстоятельствами, когда человек не может самостоятельно выполнить эту обязанность по возрасту, состоянию здоровья или другим причинам, сообщает ГНС.
Налоговая объяснила, кто может подать декларацию за плательщика
Кто может подать декларацию
Обязанность подать декларацию возлагается на:
- родителей, опекуна или попечителя — относительно доходов малолетних, несовершеннолетних лиц или лиц, суд признал недееспособными;
- наследников, распорядителей имущества или государственных исполнителей — о доходах лица, умершего в течение отчетного года;
- государственного исполнителя, ответственного за обеспечение требований кредиторов налогоплательщика, признанного банкротом.
Такие нормы помогают обеспечить исполнение налоговых обязательств даже в тех случаях, когда сам плательщик не может подать декларацию.
Как подать декларацию
Подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах можно несколькими способами:
- онлайн — через электронные сервисы налоговой службы и электронный кабинет плательщика;
- лично — в центре обслуживания плательщиков;
- почтой — прислав декларацию заказным письмом с описанием вложения.
Источник: Минфин
