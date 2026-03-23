Правительство расширило программу помощи ВПЛ: кому и на какую сумму увеличили выплаты

Кабинет Министров Украины изменил условия предоставления денежной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Изменения предусматривают продление срока выплат для отдельных категорий переселенцев, упрощение доступа к помощи для детей из числа ВПЛ и возможность возобновления ранее прекращенных выплат для нетрудоспособных граждан. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко 23 марта.

Кому продлили выплаты:

Наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц получили право на государственную поддержку еще на шесть месяцев.

К уязвимым категориям относятся многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и другие социально незащищенные группы переселенцев.

Ранее срок выплат для этих категорий составлял 12 месяцев с момента переезда.

Теперь этот срок продлен до 18 месяцев.

Изменения для детей-переселенцев:

Правительство отменило требование о проверке дохода семьи при назначении выплат детям из числа ВПЛ.

Это означает, что семьи с любым уровнем дохода смогут получить государственную помощь на ребенка-переселенца.

Новое правило будет действовать в отношении заявлений, поданных до 1 мая 2026 года.

В таком случае выплаты будут начисляться с 1 февраля 2026 года независимо от финансового положения семьи.

Просмотр приостановленных выплат:

Нетрудоспособные внутренне перемещенные лица, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения предельного дохода, получили право на повторное рассмотрение дела.

Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине, в результате чего изменились критерии права на государственную помощь.

Переселенцы могут подать документы на пересмотр своего статуса получателя выплат.

Если заявление поступит до 1 мая 2026 года, выплаты будут начисляться с 1 января 2026 года.

В случае обращения после этой даты начисление начнется с месяца подачи заявления.