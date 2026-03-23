Правительство расширило программу помощи ВПЛ: кому и на какую сумму увеличили выплаты

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
23 марта 2026, 14:05 Читати українською

Правительство расширило программу помощи ВПЛ: кому и на какую сумму увеличили выплаты

Кабинет Министров Украины изменил условия предоставления денежной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Изменения предусматривают продление срока выплат для отдельных категорий переселенцев, упрощение доступа к помощи для детей из числа ВПЛ и возможность возобновления ранее прекращенных выплат для нетрудоспособных граждан.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко 23 марта.

Кабинет Министров Украины изменил условия предоставления денежной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Кому продлили выплаты:

  • Наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц получили право на государственную поддержку еще на шесть месяцев.
  • К уязвимым категориям относятся многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и другие социально незащищенные группы переселенцев.
  • Ранее срок выплат для этих категорий составлял 12 месяцев с момента переезда.

Теперь этот срок продлен до 18 месяцев.

Изменения для детей-переселенцев:

  • Правительство отменило требование о проверке дохода семьи при назначении выплат детям из числа ВПЛ.
  • Это означает, что семьи с любым уровнем дохода смогут получить государственную помощь на ребенка-переселенца.
  • Новое правило будет действовать в отношении заявлений, поданных до 1 мая 2026 года.
  • В таком случае выплаты будут начисляться с 1 февраля 2026 года независимо от финансового положения семьи.

Просмотр приостановленных выплат:

  • Нетрудоспособные внутренне перемещенные лица, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения предельного дохода, получили право на повторное рассмотрение дела.
  • Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине, в результате чего изменились критерии права на государственную помощь.
  • Переселенцы могут подать документы на пересмотр своего статуса получателя выплат.

Если заявление поступит до 1 мая 2026 года, выплаты будут начисляться с 1 января 2026 года.

В случае обращения после этой даты начисление начнется с месяца подачи заявления.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
