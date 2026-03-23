Украинский рынок труда продолжает функционировать в условиях глубокого структурного кризиса. Острая нехватка рабочей силы вынуждает бизнес активно повышать номинальные зарплаты в попытке заполнить критически важные вакансии и удержать компании на плаву. Наибольшая гонка зарплат наблюдается в сферах медицины, автосервиса, строительства и логистики, где нехватка узкопрофильных специалистов достигла максимума. Об этом сообщает платформа OLX Робота.
Дефицит кадров приводит к росту зарплат: кому в Украине платят до 150 тысяч гривен
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Иллюзия роста: цифры против реальности
Динамика последних лет наглядно демонстрирует перегрев рынка. За период с января 2022 года по январь 2026 года медианная заработная плата в Украине номинально выросла почти на 94%. В то же время количество открытых вакансий выросло на 13%, тогда как количество откликов от соискателей, наоборот, сократилось на 3,5%. Эта диспропорция является прямым индикатором кадрового голода: компании вынуждены конкурировать за специалистов, которых физически нет на рынке.
Автосервис и медицина: где платят больше всего
Абсолютным лидером по уровню доходов стали стоматологи — их медианная зарплата составляет 150 тыс. грн, что на 20% превышает показатели прошлого года.
Второе место уверенно занимают работники станций технического обслуживания (СТО) и автомоек:
- Кузовщики зарабатывают около 70 тыс. грн (рост на 27 % по сравнению с февралем 2025 года).
- Автомаляры могут рассчитывать на 60 тыс. грн (+17%).
- Автоэлектрикам предлагают 60 тыс. грн, при этом их доходы выросли сразу на 33%.
- Механикам готовы платить 45 тыс. грн (+14%).
В целом список самых высокооплачиваемых профессий практически не изменился по сравнению с прошлым годом, но рост медианных ставок по отдельным позициям достигает 40%.
Строительство и логистика: цена физического труда
Массовый отток кадров заставил строительный бизнес существенно пересмотреть фонды оплаты труда. Среди лидеров в категории строительства и облицовочных работ:
- Фасадчики — 67,5 тыс. грн (+15 %).
- Штукатурные работы — 66,3 тыс. грн (+13%).
- Каменщики — 65 тыс. грн (+30 %).
Несколько более низкий диапазон (от 40 до 50 тыс. грн) зафиксирован для других строительных специальностей: строителям и малярам предлагают 50 тыс. грн (+11%), аналогичную сумму получают прорабы (+14%). Доход плиточников вырос на 39% и составляет 47 тыс. грн, а монтажников — 45 тыс. грн (+16%).
В сфере логистики и доставки наблюдается острая нехватка водителей. Средняя зарплата дальнобойщика взлетела на 33% — до 60 тыс. грн, тогда как обычным водителям предлагают 42,5 тыс. грн (+16%).
Производство и розничная торговля
Для ряда рабочих специальностей диапазон заработной платы остается на уровне 35−40 тыс. грн. Наибольший рост (+42%) продемонстрировали маляры на производстве с доходом 37,5 тыс. грн, а также электрики — 38,8 тыс. грн (+41%). Помощникам готовы платить 37,5 тыс. грн (+9%), токарям — 35 тыс. грн (+11%).
В секторе розничной торговли менеджерам по продажам предлагают 38 тыс. грн, что на 38% больше, чем в прошлом году.
Комментарии - 7
До того ж, після відкриття кордонів, а це станеться тільки після закінчення бойових дій, з’являться більше непрацевлаштованих працівників, колишніх військових. Тоді вже буде дефіцит роботи, а не кадрів, в деяких сферах економіки.
