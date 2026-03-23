23 марта 2026, 13:25 Читати українською

Дефицит кадров приводит к росту зарплат: кому в Украине платят до 150 тысяч гривен

Украинский рынок труда продолжает функционировать в условиях глубокого структурного кризиса. Острая нехватка рабочей силы вынуждает бизнес активно повышать номинальные зарплаты в попытке заполнить критически важные вакансии и удержать компании на плаву. Наибольшая гонка зарплат наблюдается в сферах медицины, автосервиса, строительства и логистики, где нехватка узкопрофильных специалистов достигла максимума. Об этом сообщает платформа OLX Робота.

Иллюзия роста: цифры против реальности

Динамика последних лет наглядно демонстрирует перегрев рынка. За период с января 2022 года по январь 2026 года медианная заработная плата в Украине номинально выросла почти на 94%. В то же время количество открытых вакансий выросло на 13%, тогда как количество откликов от соискателей, наоборот, сократилось на 3,5%. Эта диспропорция является прямым индикатором кадрового голода: компании вынуждены конкурировать за специалистов, которых физически нет на рынке.

Автосервис и медицина: где платят больше всего

Абсолютным лидером по уровню доходов стали стоматологи — их медианная зарплата составляет 150 тыс. грн, что на 20% превышает показатели прошлого года.

Второе место уверенно занимают работники станций технического обслуживания (СТО) и автомоек:

  • Кузовщики зарабатывают около 70 тыс. грн (рост на 27 % по сравнению с февралем 2025 года).
  • Автомаляры могут рассчитывать на 60 тыс. грн (+17%).
  • Автоэлектрикам предлагают 60 тыс. грн, при этом их доходы выросли сразу на 33%.
  • Механикам готовы платить 45 тыс. грн (+14%).

В целом список самых высокооплачиваемых профессий практически не изменился по сравнению с прошлым годом, но рост медианных ставок по отдельным позициям достигает 40%.

Строительство и логистика: цена физического труда

Массовый отток кадров заставил строительный бизнес существенно пересмотреть фонды оплаты труда. Среди лидеров в категории строительства и облицовочных работ:

  • Фасадчики — 67,5 тыс. грн (+15 %).
  • Штукатурные работы — 66,3 тыс. грн (+13%).
  • Каменщики — 65 тыс. грн (+30 %).

Несколько более низкий диапазон (от 40 до 50 тыс. грн) зафиксирован для других строительных специальностей: строителям и малярам предлагают 50 тыс. грн (+11%), аналогичную сумму получают прорабы (+14%). Доход плиточников вырос на 39% и составляет 47 тыс. грн, а монтажников — 45 тыс. грн (+16%).

В сфере логистики и доставки наблюдается острая нехватка водителей. Средняя зарплата дальнобойщика взлетела на 33% — до 60 тыс. грн, тогда как обычным водителям предлагают 42,5 тыс. грн (+16%).

Производство и розничная торговля

Для ряда рабочих специальностей диапазон заработной платы остается на уровне 35−40 тыс. грн. Наибольший рост (+42%) продемонстрировали маляры на производстве с доходом 37,5 тыс. грн, а также электрики — 38,8 тыс. грн (+41%). Помощникам готовы платить 37,5 тыс. грн (+9%), токарям — 35 тыс. грн (+11%).

В секторе розничной торговли менеджерам по продажам предлагают 38 тыс. грн, что на 38% больше, чем в прошлом году.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 7

korvin29
23 марта 2026, 13:28
А можете представить, что будет когда границы откроются? Когда украинский работодатель начнет конкурировать в работодателем из ЕС?).).)
JWT
23 марта 2026, 14:49
Не буде він конкурувати, бо одразу після відкриття кордонів країни перестануть приймати українців як біженців і халява закінчиться. Тобто буде рівно те, що до 2022 року, можливо трішки більше з точки зору еміграції, але це вже не буде масовим явищем.

До того ж, після відкриття кордонів, а це станеться тільки після закінчення бойових дій, з’являться більше непрацевлаштованих працівників, колишніх військових. Тоді вже буде дефіцит роботи, а не кадрів, в деяких сферах економіки.
Smerch747
23 марта 2026, 14:49
Напевно зп будуть ще більші?
Евгений Петров
23 марта 2026, 14:58
Да на кладбище. было 2 ляма уклоунистов потом стало 800 тысяч сейчас уже говорят про 500

все равно дурка уже проиграла войну
Андрій М***к
23 марта 2026, 14:59
Ну 100к нормальна зп зараз
Евгений Петров
23 марта 2026, 14:59
Ничего вам не поможет. и эти 20 миллионов через 10 превратятся в 10 уйдут бабки которые мне кричали, чтоя должен умереть
Евгений Петров
23 марта 2026, 15:04
Тут какой черт из вашей братии в 43 откинулся

ему пенсия в 63 будет уже неактульана

не думайте , что вы все вечные
